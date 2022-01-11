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Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализовали

Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализовали - РИА Новости, 11.01.2022

Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализовали

Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T00:00

2022-01-11T00:00

2022-01-11T00:00

происшествия

ялта

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

янина павленко

россия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализован, сообщает МЧС России.Глава администрации Ялты Янина Павленко ранее сообщила, что горит двухэтажный дом по улице Киевская. По ее словам, дом признан аварийным, а пожар начался из-за взрыва газовоздушной смеси. Жильцы эвакуированы, движение по улице полностью перекрыто."В 23.22 локализация на площади 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220110/prichina-1767090239.html

ялта

россия

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ялта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), янина павленко, россия