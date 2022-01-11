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Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализовали
Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализовали - РИА Новости, 11.01.2022
Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализовали
Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T00:00
2022-01-11T00:00
2022-01-11T00:00
происшествия
ялта
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
янина павленко
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализован, сообщает МЧС России.Глава администрации Ялты Янина Павленко ранее сообщила, что горит двухэтажный дом по улице Киевская. По ее словам, дом признан аварийным, а пожар начался из-за взрыва газовоздушной смеси. Жильцы эвакуированы, движение по улице полностью перекрыто."В 23.22 локализация на площади 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220110/prichina-1767090239.html
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происшествия, ялта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), янина павленко, россия
Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализовали
Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализовали на площади 800 квадратов