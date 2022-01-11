Германия назвала единственное препятствие для старта "Северного потока — 2"

20:46 11.01.2022 (обновлено: 22:22 11.01.2022)
В Германии выступили с заявлением о "Северном потоке — 2"
Генсек СДПГ Кюнерт: ФРГ выступает за "Северный поток — 2"
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии поддерживает проект газопровода "Северный поток — 2", несмотря на "российскую угрозу в адрес Украины", заявил генсек СДПГ Кевин Кюнерт.
"Мы должны оставить позади фундаментальный политический конфликт", — сказал он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По его мнению, постоянное упоминание трубопровода в контексте российско-украинских отношений способно "похоронить проекты, которые всегда являлись бельмом на глазу".
В интервью агентству Reuters Кюнерт также отметил, что для запуска газопровода на данном этапе не хватает только формального одобрения со стороны юристов.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что санкции США против "Северного потока — 2" нелегитимны и бьют по интересам союзников Вашингтона.
Сейчас "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором — Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-"дочку" и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица, — это необходимо по европейскому законодательству. После того как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия.
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