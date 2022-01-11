https://ria.ru/20220111/potok-1767408769.html

Германия назвала единственное препятствие для старта "Северного потока — 2"

В Германии выступили с заявлением о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 11.01.2022

Германия назвала единственное препятствие для старта "Северного потока — 2"

Социал-демократическая партия Германии поддерживает проект газопровода "Северный поток — 2", несмотря на "российскую угрозу в адрес Украины", заявил генсек СДПГ РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T20:46

2022-01-11T20:46

2022-01-11T22:22

украина

германия

евросоюз

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии поддерживает проект газопровода "Северный поток — 2", несмотря на "российскую угрозу в адрес Украины", заявил генсек СДПГ Кевин Кюнерт.По его мнению, постоянное упоминание трубопровода в контексте российско-украинских отношений способно "похоронить проекты, которые всегда являлись бельмом на глазу".В интервью агентству Reuters Кюнерт также отметил, что для запуска газопровода на данном этапе не хватает только формального одобрения со стороны юристов.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что санкции США против "Северного потока — 2" нелегитимны и бьют по интересам союзников Вашингтона.Сейчас "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором — Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-"дочку" и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица, — это необходимо по европейскому законодательству. После того как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия.

https://ria.ru/20220110/truboprovod-1767103095.html

https://ria.ru/20220109/vygoda-1767008188.html

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украина, германия, евросоюз, северный поток — 2, россия