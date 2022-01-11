В Германии раскрыли причину заминки с запуском "Северного потока – 2"

Немецкий депутат объяснил, почему "Северный поток – 2" все еще не запустили
Немецкий депутат Котре объяснил заминку с пуском "Северного потока – 2" трусостью канцлера
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Нежелание канцлера Олафа Шольца спорить с "зелеными" коллегами по правительственной коалиции тормозит процесс ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Об этом в интервью газете "Известия" рассказал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.
Политик напомнил, что партия "Зеленых" выступает против реализации проекта по идеологическим соображениям. В результате федеральное правительство Германии "без надобности сдалось нажиму со стороны ЕС".
"Подчинение позиции Евросоюза по "Северному потоку – 2" объясняется трусостью Олафа Шольца, которому стоило бы агитировать за немедленный ввод в эксплуатацию проекта", – отметил политик.
Тем не менее депутат выразил надежду на запуск трубопровода в течение этого года.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, пролегающий от российского побережья через Балтийское море до Германии. В настоящее время обе нитки полностью готовы к эксплуатации.
Ввод в строй возможен только после завершения процедурысертификации оператора. В результате, согласноевропейскому законодательству, компания Nord Stream 2 AG должна создать немецкую "дочку" и подать новую заявку на сертификацию от ее лица. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия.
В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только России, но и ЕС.
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