https://ria.ru/20220111/potok-1767314199.html

В Германии раскрыли причину заминки с запуском "Северного потока – 2"

Немецкий депутат объяснил, почему "Северный поток – 2" все еще не запустили - РИА Новости, 11.01.2022

В Германии раскрыли причину заминки с запуском "Северного потока – 2"

Об этом в интервью газете "Известия" рассказал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T12:51

2022-01-11T12:51

2022-01-11T12:51

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северный поток — 2

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Нежелание канцлера Олафа Шольца спорить с "зелеными" коллегами по правительственной коалиции тормозит процесс ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Об этом в интервью газете "Известия" рассказал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.Политик напомнил, что партия "Зеленых" выступает против реализации проекта по идеологическим соображениям. В результате федеральное правительство Германии "без надобности сдалось нажиму со стороны ЕС".Тем не менее депутат выразил надежду на запуск трубопровода в течение этого года."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, пролегающий от российского побережья через Балтийское море до Германии. В настоящее время обе нитки полностью готовы к эксплуатации.Ввод в строй возможен только после завершения процедурысертификации оператора. В результате, согласноевропейскому законодательству, компания Nord Stream 2 AG должна создать немецкую "дочку" и подать новую заявку на сертификацию от ее лица. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия.В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только России, но и ЕС.

https://ria.ru/20220111/potok-1767255579.html

https://ria.ru/20220109/vygoda-1767008188.html

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в мире, германия, бундестаг германии, альтернатива для германии (партия), северный поток — 2, олаф шольц, россия