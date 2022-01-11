https://ria.ru/20220111/politsiya-1767358008.html
В Подмосковье экс-полицейских обвинили в организации незаконной миграции
В Подмосковье экс-полицейских обвинили в организации незаконной миграции - РИА Новости, 11.01.2022
В Подмосковье экс-полицейских обвинили в организации незаконной миграции
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении трех бывших сотрудников полиции, которые помогли семи иностранцам незаконно проникнуть в... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:10
2022-01-11T16:10
2022-01-11T16:10
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россия
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении трех бывших сотрудников полиции, которые помогли семи иностранцам незаконно проникнуть в Россию, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."Прокуратура Москвы утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении троих теперь уже бывших сотрудников УВМ ГУ МВД России по Московской области", - говорится в сообщении.В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения и получении взятки в значительном размере.Уголовные дела направлены в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.По версии следствия, начальник отдела по вопросам депортации, реадмиссии и ограничений въезда иностранных граждан в РФ вместе с инспектором отделения организации работы по признанию иностранных граждан носителями русского языка и специалистом-экспертом отдела оформления разрешений на временное проживание с февраля 2019 года по июль 2020 года организовали незаконный въезд в Россию иностранцев, которым было запрещено появляться в стране по различным основаниям.Для этого обвиняемые брали образец бланка свидетельства о заключении брака и копии паспортов граждан РФ и создавали поддельные копии документов о браке между иностранцами и россиянами. Копии они заверяли поддельными печатями, штампами и подписями нотариусов Москвы.В дальнейшем начальник отдела давал указание подчиненному сотруднику организовать отмену запрета на въезд в Россию, так как здесь якобы проживает его супруг или супруга.По информации ведомства, таким образом злоумышленники помогли приехать в РФ семи иностранцам.Начальник отдела обвиняется также в получении через посредников семи взяток, размер которых не уточняется. Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками полиции.С двумя обвиняемыми заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В связи с выполнением ими взятых на себя обязательств, в отношении них в суд направлены представления прокурора о рассмотрении уголовных дел в особом порядке уголовного судопроизводства.
https://ria.ru/20220106/migranty-1766725019.html
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происшествия, москва, россия
В Подмосковье экс-полицейских обвинили в организации незаконной миграции
В Подмосковье троих экс-полицейских обвинили в организации незаконной миграции
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости.
Прокуратура Москвы
утвердила обвинительное заключение в отношении трех бывших сотрудников полиции, которые помогли семи иностранцам незаконно проникнуть в Россию
, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
"Прокуратура Москвы утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении троих теперь уже бывших сотрудников УВМ ГУ МВД России по Московской области", - говорится в сообщении.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения и получении взятки в значительном размере.
Уголовные дела направлены в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
По версии следствия, начальник отдела по вопросам депортации, реадмиссии и ограничений въезда иностранных граждан в РФ вместе с инспектором отделения организации работы по признанию иностранных граждан носителями русского языка и специалистом-экспертом отдела оформления разрешений на временное проживание с февраля 2019 года по июль 2020 года организовали незаконный въезд в Россию иностранцев, которым было запрещено появляться в стране по различным основаниям.
Для этого обвиняемые брали образец бланка свидетельства о заключении брака и копии паспортов граждан РФ и создавали поддельные копии документов о браке между иностранцами и россиянами. Копии они заверяли поддельными печатями, штампами и подписями нотариусов Москвы.
В дальнейшем начальник отдела давал указание подчиненному сотруднику организовать отмену запрета на въезд в Россию, так как здесь якобы проживает его супруг или супруга.
По информации ведомства, таким образом злоумышленники помогли приехать в РФ семи иностранцам.
Начальник отдела обвиняется также в получении через посредников семи взяток, размер которых не уточняется. Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками полиции.
С двумя обвиняемыми заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В связи с выполнением ими взятых на себя обязательств, в отношении них в суд направлены представления прокурора о рассмотрении уголовных дел в особом порядке уголовного судопроизводства.