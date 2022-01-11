https://ria.ru/20220111/podmoskove-1767328438.html

Подмосковье вошло в десятку лучших Экодиктанта-2021

Подмосковье вошло в десятку лучших Экодиктанта-2021 - РИА Новости, 11.01.2022

Подмосковье вошло в десятку лучших Экодиктанта-2021

Московская область заняла седьмое место в рейтинге активности Экологического диктанта 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T14:19

2022-01-11T14:19

2022-01-11T14:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 11 янв – РИА Новости. Московская область заняла седьмое место в рейтинге активности Экологического диктанта 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.Анализ результатов был осложнен пандемийными ограничениями, поэтому точные данные появились лишь недавно. Согласно им, Московская область вошла в первую десятку по количеству участников."В экологическом диктанте приняли участие почти 110 тысяч жителей региона, в большинстве своем это молодые люди в возрасте от 13 до 18 лет, школьники и студенты. 1 583 подмосковных участника стали победителями первой степени, почти 50 тысяч – призерами", - говорится в сообщении.В 2021 году в экодиктанте приняли участие 3,4 миллиона жителей России и 105 зарубежных стран, общее количество офлайн-площадок составило 4 532.

https://ria.ru/20220110/golosovanie-1767178338.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)