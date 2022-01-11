https://ria.ru/20220111/pasport-1767415083.html

В Москве первый человек получил "паспорт негражданина"

В Москве первый человек получил "паспорт негражданина" - РИА Новости, 11.01.2022

В Москве первый человек получил "паспорт негражданина"

В Москве человек без гражданства впервые получил временное удостоверение личности, рассказала РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии и... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T22:06

2022-01-11T22:06

2022-01-11T23:50

общество

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ева меркачева

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Москве человек без гражданства впервые получил временное удостоверение личности, рассказала РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека Ева Меркачева.Закон о таких документах в феврале 2021 года подписал Владимир Путин. Удостоверение выдается на десять лет и позволяет работать без оформления разрешений.По словам самого мужчины, он родился в Душанбе, а когда ему исполнилось пять лет, семья переехала в Астрахань. В школу он не ходил."Гулял, курил и в карты играл. Уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло", — привела правозащитница слова Хакимджанова.Она уточнила, что мужчину поместили не в камеру, а в комнату временного проживания. Она добавила, что последний раз Хакимджанова задержали не за преступление, а потому что полиция не смогла идентифицировать его личность. Тогда и выяснилось, что мужчина не является гражданином ни одного государства. Кроме того, Хакимджанов попросил помочь ему найти работу.

https://ria.ru/20211229/migranty-1765923055.html

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общество, москва, ева меркачева, онк, россия