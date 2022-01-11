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В Москве первый человек получил "паспорт негражданина"
В Москве первый человек получил "паспорт негражданина" - РИА Новости, 11.01.2022
В Москве первый человек получил "паспорт негражданина"
В Москве человек без гражданства впервые получил временное удостоверение личности, рассказала РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии и... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T22:06
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общество
москва
ева меркачева
онк
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Москве человек без гражданства впервые получил временное удостоверение личности, рассказала РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека Ева Меркачева.Закон о таких документах в феврале 2021 года подписал Владимир Путин. Удостоверение выдается на десять лет и позволяет работать без оформления разрешений.По словам самого мужчины, он родился в Душанбе, а когда ему исполнилось пять лет, семья переехала в Астрахань. В школу он не ходил."Гулял, курил и в карты играл. Уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло", — привела правозащитница слова Хакимджанова.Она уточнила, что мужчину поместили не в камеру, а в комнату временного проживания. Она добавила, что последний раз Хакимджанова задержали не за преступление, а потому что полиция не смогла идентифицировать его личность. Тогда и выяснилось, что мужчина не является гражданином ни одного государства. Кроме того, Хакимджанов попросил помочь ему найти работу.
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общество, москва, ева меркачева, онк, россия
22:06 11.01.2022 (обновлено: 23:50 11.01.2022)
 
В Москве первый человек получил "паспорт негражданина"

В Москве первый человек без гражданства получил временное удостоверение личности

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКривоколенный переулок в Москве
Кривоколенный переулок в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Кривоколенный переулок в Москве
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Москве человек без гражданства впервые получил временное удостоверение личности, рассказала РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека Ева Меркачева.
Закон о таких документах в феврале 2021 года подписал Владимир Путин. Удостоверение выдается на десять лет и позволяет работать без оформления разрешений.

"Первым человеком в Москве, который получил зеленый "паспорт негражданина" — временное удостоверение личности, — стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Он провел в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово) более двух лет, потому что из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать", — рассказала Меркачева.

По словам самого мужчины, он родился в Душанбе, а когда ему исполнилось пять лет, семья переехала в Астрахань. В школу он не ходил.
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"Гулял, курил и в карты играл. Уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло", — привела правозащитница слова Хакимджанова.
Она уточнила, что мужчину поместили не в камеру, а в комнату временного проживания.
"Огорчается лишь тому, что телевизора нет, но читает книги. А читать и писать он научился в СИЗО "Бутырка". Кроме того, руководство центра подарило ему кнопочный телефон, чтобы он мог найти родственников и знакомых, которые бы его приютили", — рассказала Меркачева.
Она добавила, что последний раз Хакимджанова задержали не за преступление, а потому что полиция не смогла идентифицировать его личность. Тогда и выяснилось, что мужчина не является гражданином ни одного государства. Кроме того, Хакимджанов попросил помочь ему найти работу.
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