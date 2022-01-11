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В Югре число погибших от отравления алкоголем достигло девяти
В Югре число погибших от отравления алкоголем достигло девяти - РИА Новости, 11.01.2022
В Югре число погибших от отравления алкоголем достигло девяти
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ханты-Мансийском автономном округе возросло до девяти человек, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T14:52
2022-01-11T14:52
происшествия
тюмень
следственный комитет россии (ск рф)
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ханты-Мансийском автономном округе возросло до девяти человек, сообщает региональное управление СК РФ.Ранее региональное управление СК РФ сообщало, что в поселке Кондинское после употребления нелицензионной спиртосодержащей жидкости скончались шестеро мужчин и две женщины. По данным департамента здравоохранения региона, в больницы были доставлены еще восемь человек."Еще один житель поселка, находившийся в больнице, скончался", - говорится в сообщении. Таким образом, число жертв отравления возросло до девяти.Возбуждено дело о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. В рамках уголовного дела были задержаны владельца торговой точки, который закупил алкоголь, и продавец сельского магазина, которую суд уже заключил под домашний арест.Также, как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД, одним из фигурантов дела является житель Тюмени, который продал партию опасного алкоголя представителю сельского магазина. Он уже арестован в рамках другого уголовного дела о смерти 9 человек от отравления спиртом в Тюмени.
https://ria.ru/20220108/otravlenie-1766981073.html
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происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ, россия
14:52 11.01.2022
 
В Югре число погибших от отравления алкоголем достигло девяти

В Югре число погибших от отравления суррогатным алкоголем возросло до девяти человек

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Машина скорой помощи
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ханты-Мансийском автономном округе возросло до девяти человек, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее региональное управление СК РФ сообщало, что в поселке Кондинское после употребления нелицензионной спиртосодержащей жидкости скончались шестеро мужчин и две женщины. По данным департамента здравоохранения региона, в больницы были доставлены еще восемь человек.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
8 января, 17:58
В Тюменской области девять человек погибли из-за отравления алкоголем
"Еще один житель поселка, находившийся в больнице, скончался", - говорится в сообщении. Таким образом, число жертв отравления возросло до девяти.
Возбуждено дело о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. В рамках уголовного дела были задержаны владельца торговой точки, который закупил алкоголь, и продавец сельского магазина, которую суд уже заключил под домашний арест.
Также, как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД, одним из фигурантов дела является житель Тюмени, который продал партию опасного алкоголя представителю сельского магазина. Он уже арестован в рамках другого уголовного дела о смерти 9 человек от отравления спиртом в Тюмени.
Мужчина, обвиняемый в отравлении алкоголем троих человек в Московской области - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
4 января, 13:21
В Подмосковье арестовали обвиняемого в отравлении алкоголем троих человек
 
ПроисшествияТюменьСледственный комитет России (СК РФ)Ханты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
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