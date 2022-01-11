https://ria.ru/20220111/otravlenie-1767343840.html

В Югре число погибших от отравления алкоголем достигло девяти

В Югре число погибших от отравления алкоголем достигло девяти - РИА Новости, 11.01.2022

В Югре число погибших от отравления алкоголем достигло девяти

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ханты-Мансийском автономном округе возросло до девяти человек, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T14:52

2022-01-11T14:52

2022-01-11T14:52

происшествия

тюмень

следственный комитет россии (ск рф)

ханты-мансийский автономный округ

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ханты-Мансийском автономном округе возросло до девяти человек, сообщает региональное управление СК РФ.Ранее региональное управление СК РФ сообщало, что в поселке Кондинское после употребления нелицензионной спиртосодержащей жидкости скончались шестеро мужчин и две женщины. По данным департамента здравоохранения региона, в больницы были доставлены еще восемь человек."Еще один житель поселка, находившийся в больнице, скончался", - говорится в сообщении. Таким образом, число жертв отравления возросло до девяти.Возбуждено дело о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. В рамках уголовного дела были задержаны владельца торговой точки, который закупил алкоголь, и продавец сельского магазина, которую суд уже заключил под домашний арест.Также, как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД, одним из фигурантов дела является житель Тюмени, который продал партию опасного алкоголя представителю сельского магазина. Он уже арестован в рамках другого уголовного дела о смерти 9 человек от отравления спиртом в Тюмени.

https://ria.ru/20220108/otravlenie-1766981073.html

https://ria.ru/20220104/sud-1766543865.html

тюмень

ханты-мансийский автономный округ

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происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ, россия