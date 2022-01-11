Число обращений по коммунальным проблемам в Подмосковье снизилось на 30%
Сотрудники коммунальных служб
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Число обращений в Госжилинспекцию Московской области за первую декаду 2022 года снизилось на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в сообщении ведомства.
"За 10 праздничных дней 2022 года жители из 33 городских округов высказались в соцсетях по поводу 15 проблемных тем, относящихся к работе Госжилинспекции. В них вошли вопросы по начислениям ЖКУ, ремонту кровель, сложностям с водоснабжением и отоплением. Но возглавила ТОП, как и в тот же период прошлого года, уборка подъездов. Хотя и она потеряла в позициях", - говорится в сообщении.
В список наиболее актуальных вопросов вошли обращения по поводу мелкого ремонта лифтов (+28% по отношению к прошлому году), работы управляющих компаний (-16%) и уборки подъездов (-45%).
Чаще других через соцсети обращались жители Шатуры, чья активность выросла по сравнению с прошлыми новогодними каникулами на 34%. Также среди активистов Лыткарино (+60%), Лобня (+40%), Химки (+20%) и Воскресенск (+80%).
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