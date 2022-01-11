https://ria.ru/20220111/obrascheniya-1767326761.html

Число обращений по коммунальным проблемам в Подмосковье снизилось на 30%

Число обращений по коммунальным проблемам в Подмосковье снизилось на 30% - РИА Новости, 11.01.2022

Число обращений по коммунальным проблемам в Подмосковье снизилось на 30%

Число обращений в Госжилинспекцию Московской области за первую декаду 2022 года снизилось на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T13:50

2022-01-11T13:50

2022-01-11T13:50

новости подмосковья

химки

воскресенск

московская область (подмосковье)

госжилинспекция

жкх

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Число обращений в Госжилинспекцию Московской области за первую декаду 2022 года снизилось на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в сообщении ведомства.В список наиболее актуальных вопросов вошли обращения по поводу мелкого ремонта лифтов (+28% по отношению к прошлому году), работы управляющих компаний (-16%) и уборки подъездов (-45%).Чаще других через соцсети обращались жители Шатуры, чья активность выросла по сравнению с прошлыми новогодними каникулами на 34%. Также среди активистов Лыткарино (+60%), Лобня (+40%), Химки (+20%) и Воскресенск (+80%).

https://ria.ru/20211206/sneg-1762364260.html

химки

воскресенск

московская область (подмосковье)

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химки, воскресенск, московская область (подмосковье), госжилинспекция, жкх