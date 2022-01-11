https://ria.ru/20220111/nato-1767322149.html
Шерман и Столтенберг обсудили предстоящее заседание Совета Россия — НАТО
Шерман и Столтенберг обсудили предстоящее заседание Совета Россия — НАТО - РИА Новости, 11.01.2022
Шерман и Столтенберг обсудили предстоящее заседание Совета Россия — НАТО
Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что встретилась с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом для обсуждения предстоящего заседания Совета РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T13:34
2022-01-11T13:34
2022-01-11T13:44
переговоры россия-нато
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йенс столтенберг
государственный департамент сша
нато
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что встретилась с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом для обсуждения предстоящего заседания Совета Россия-НАТО."Я встретилась с Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить завтрашнее заседание Совета Россия-НАТО и необходимость действий со стороны России для снижения напряженности. Мы подтвердили единый подход НАТО в отношении России, с сочетанием сдерживания и диалога, и подчеркнули нашу непоколебимую поддержку Украины", - говорится в сообщении Шерман в Twitter.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220111/peskov-1767305657.html
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в мире, совет россия-нато, сша, йенс столтенберг, государственный департамент сша, нато, венди шерман
13:34 11.01.2022 (обновлено: 13:44 11.01.2022)
Шерман и Столтенберг обсудили предстоящее заседание Совета Россия — НАТО
Замгоссекретаря США Шерман и генсек НАТО Столтенберг обсудили переговоры альянса с Россией