https://ria.ru/20220111/myasnikov-1767316568.html

Доктор Мясников показал взрослого сына

Доктор Мясников показал взрослого сына - РИА Новости, 11.01.2022

Доктор Мясников показал взрослого сына

Александр Мясников показал в социальных сетях редкое фото сына Леонида. Молодому человеку исполнилось 28 лет. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T13:19

2022-01-11T13:19

2022-01-11T13:19

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александр мясников (врач)

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Александр Мясников показал в социальных сетях редкое фото сына Леонида. Молодому человеку исполнилось 28 лет.В комментариях пользователи отметили, что сын похож на отца.Леонид, названный в честь деда, также решил стать врачом. Он учится и живет во Франции вместе с матерью.У Александра также есть дочь Полина от других отношений.

https://ria.ru/20210819/shepelev-1746354249.html

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знаменитости, шоу-бизнес, александр мясников (врач)