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Шоубиз
https://ria.ru/20220111/myasnikov-1767316568.html
Доктор Мясников показал взрослого сына
Доктор Мясников показал взрослого сына - РИА Новости, 11.01.2022
Доктор Мясников показал взрослого сына
Александр Мясников показал в социальных сетях редкое фото сына Леонида. Молодому человеку исполнилось 28 лет. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T13:19
2022-01-11T13:19
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Александр Мясников показал в социальных сетях редкое фото сына Леонида. Молодому человеку исполнилось 28 лет.В комментариях пользователи отметили, что сын похож на отца.Леонид, названный в честь деда, также решил стать врачом. Он учится и живет во Франции вместе с матерью.У Александра также есть дочь Полина от других отношений.
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знаменитости, шоу-бизнес, александр мясников (врач)
13:19 11.01.2022
 
Доктор Мясников показал взрослого сына

Доктор Мясников показал взрослого сына Леонида

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Александр Мясников показал в социальных сетях редкое фото сына Леонида. Молодому человеку исполнилось 28 лет.
В комментариях пользователи отметили, что сын похож на отца.
"Папина копия", "Я думала, что это и есть доктор Мясников, только в молодости", "Один в один отец", – написали подписчики.
Леонид, названный в честь деда, также решил стать врачом. Он учится и живет во Франции вместе с матерью.
У Александра также есть дочь Полина от других отношений.
Телеведущий Дмитрий Шепелев - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа 2021, 14:45Шоубиз
Шепелев впервые показал подросшего сына Тихона
 
ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнесАлександр Мясников (врач)
 
 
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