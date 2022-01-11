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Доктор Мясников показал взрослого сына
Доктор Мясников показал взрослого сына - РИА Новости, 11.01.2022
Доктор Мясников показал взрослого сына
Александр Мясников показал в социальных сетях редкое фото сына Леонида. Молодому человеку исполнилось 28 лет. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T13:19
2022-01-11T13:19
2022-01-11T13:19
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александр мясников (врач)
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Александр Мясников показал в социальных сетях редкое фото сына Леонида. Молодому человеку исполнилось 28 лет.В комментариях пользователи отметили, что сын похож на отца.Леонид, названный в честь деда, также решил стать врачом. Он учится и живет во Франции вместе с матерью.У Александра также есть дочь Полина от других отношений.
https://ria.ru/20210819/shepelev-1746354249.html
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знаменитости, шоу-бизнес, александр мясников (врач)
Доктор Мясников показал взрослого сына
Доктор Мясников показал взрослого сына Леонида