https://ria.ru/20220111/mtsd-1767281473.html

Бочкарев: на станции МЦД Каланчевская строят новую платформу и вестибюль

Бочкарев: на станции МЦД Каланчевская строят новую платформу и вестибюль - РИА Новости, 11.01.2022

Бочкарев: на станции МЦД Каланчевская строят новую платформу и вестибюль

В рамках реконструкции станции МЦД Каланчевская в Москве ведется строительство второй пассажирской платформы и нового вестибюля, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T10:31

2022-01-11T10:31

2022-01-11T10:31

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В рамках реконструкции станции МЦД Каланчевская в Москве ведется строительство второй пассажирской платформы и нового вестибюля, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."На участке железной дороги Каланчевская – Курская продолжается реконструкция. На остановочном пункте Каланчевская ведется строительство второй платформы и нового пассажирского вестибюля", – рассказал он.Бочкарев добавил, что также ведутся работы по устройству подпорных стен со стороны первого главного пути, устройству опор эстакад под первого, второго и третьего главные пути и укрупнительной сборке пролетных строений эстакад. После завершения строительства опор эстакад под вторым и третьем главными путями планируется приступить к монтажу пролетных строений.Благодаря реконструкции пропускная способность участка должна вырасти в два раза, также будет обеспечена возможность запуска четвертого Московского центрального диаметра (МЦД).МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.

https://ria.ru/20211209/bochkarev-1762898106.html

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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, городское хозяйство москвы