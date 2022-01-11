Бочкарев: на станции МЦД Каланчевская строят новую платформу и вестибюль
© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В рамках реконструкции станции МЦД Каланчевская в Москве ведется строительство второй пассажирской платформы и нового вестибюля, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"На участке железной дороги Каланчевская – Курская продолжается реконструкция. На остановочном пункте Каланчевская ведется строительство второй платформы и нового пассажирского вестибюля", – рассказал он.
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Бочкарев добавил, что также ведутся работы по устройству подпорных стен со стороны первого главного пути, устройству опор эстакад под первого, второго и третьего главные пути и укрупнительной сборке пролетных строений эстакад. После завершения строительства опор эстакад под вторым и третьем главными путями планируется приступить к монтажу пролетных строений.
Благодаря реконструкции пропускная способность участка должна вырасти в два раза, также будет обеспечена возможность запуска четвертого Московского центрального диаметра (МЦД).
МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.