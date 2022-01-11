https://ria.ru/20220111/minsk-1767347649.html

Москва выдала Минску обвиняемого в применении насилия к сотрудникам милиции

Москва выдала Минску обвиняемого в применении насилия к сотрудникам милиции - РИА Новости, 11.01.2022

Москва выдала Минску обвиняемого в применении насилия к сотрудникам милиции

Россия передала Минску обвиняемого в насилии и угрозу его применения к сотрудникам милиции, сообщила во вторник генпрокуратура Белоруссии. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T15:13

2022-01-11T15:13

2022-01-11T15:33

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МИНСК, 11 янв – РИА Новости. Россия передала Минску обвиняемого в насилии и угрозу его применения к сотрудникам милиции, сообщила во вторник генпрокуратура Белоруссии."Генеральной прокуратурой Российской Федерации удовлетворена просьба генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче Дмитрия Подлобникова для привлечения к уголовной ответственности за насилие и угрозу его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел по статье 364 уголовного кодекса Беларуси", - говорится в сообщении генпрокуратуры в ее Telegram-канале.Согласно сообщению, "Подлобников обвиняется в применении насилия в отношении сотрудников Жлобинского РОВД при выполнении ими служебных обязанностей по охране правопорядка и пресечению противоправной деятельности участников незаконного массового мероприятия".Отмечается, что "во исполнение указанного решения Подлобников передан представителям правоохранительных органов Республики Беларусь и в настоящее время содержится под стражей".Ранее белорусские правозащитники сообщали, что 25-летний житель белорусского Жлобина Подлобников обвиняется в том, что во время протестов после президентских выборов в республике в августе 2020 года оказывал сопротивление силовикам и пытался нанести удары сотруднику милиции. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, отмечали правозащитники.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://radiosputnik.ria.ru/20220102/pokushenie-1766413203.html

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белоруссия, минск, россия, в мире, александр лукашенко, кгб белоруссии, telegram (приложение)