15:13 11.01.2022 (обновлено: 15:33 11.01.2022)
Москва выдала Минску обвиняемого в применении насилия к сотрудникам милиции
Россия передала Белоруссии обвиняемого в применении насилия к сотрудникам милиции
Московский Кремль и здание МИД России. Архивное фото
МИНСК, 11 янв – РИА Новости. Россия передала Минску обвиняемого в насилии и угрозу его применения к сотрудникам милиции, сообщила во вторник генпрокуратура Белоруссии.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации удовлетворена просьба генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче Дмитрия Подлобникова для привлечения к уголовной ответственности за насилие и угрозу его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел по статье 364 уголовного кодекса Беларуси", - говорится в сообщении генпрокуратуры в ее Telegram-канале.
Согласно сообщению, "Подлобников обвиняется в применении насилия в отношении сотрудников Жлобинского РОВД при выполнении ими служебных обязанностей по охране правопорядка и пресечению противоправной деятельности участников незаконного массового мероприятия".
Отмечается, что "во исполнение указанного решения Подлобников передан представителям правоохранительных органов Республики Беларусь и в настоящее время содержится под стражей".
Ранее белорусские правозащитники сообщали, что 25-летний житель белорусского Жлобина Подлобников обвиняется в том, что во время протестов после президентских выборов в республике в августе 2020 года оказывал сопротивление силовикам и пытался нанести удары сотруднику милиции. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, отмечали правозащитники.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.