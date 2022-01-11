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Москва выдала Минску обвиняемого в применении насилия к сотрудникам милиции
Москва выдала Минску обвиняемого в применении насилия к сотрудникам милиции - РИА Новости, 11.01.2022
Москва выдала Минску обвиняемого в применении насилия к сотрудникам милиции
Россия передала Минску обвиняемого в насилии и угрозу его применения к сотрудникам милиции, сообщила во вторник генпрокуратура Белоруссии. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T15:13
2022-01-11T15:33
белоруссия
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россия
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кгб белоруссии
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МИНСК, 11 янв – РИА Новости. Россия передала Минску обвиняемого в насилии и угрозу его применения к сотрудникам милиции, сообщила во вторник генпрокуратура Белоруссии."Генеральной прокуратурой Российской Федерации удовлетворена просьба генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче Дмитрия Подлобникова для привлечения к уголовной ответственности за насилие и угрозу его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел по статье 364 уголовного кодекса Беларуси", - говорится в сообщении генпрокуратуры в ее Telegram-канале.Согласно сообщению, "Подлобников обвиняется в применении насилия в отношении сотрудников Жлобинского РОВД при выполнении ими служебных обязанностей по охране правопорядка и пресечению противоправной деятельности участников незаконного массового мероприятия".Отмечается, что "во исполнение указанного решения Подлобников передан представителям правоохранительных органов Республики Беларусь и в настоящее время содержится под стражей".Ранее белорусские правозащитники сообщали, что 25-летний житель белорусского Жлобина Подлобников обвиняется в том, что во время протестов после президентских выборов в республике в августе 2020 года оказывал сопротивление силовикам и пытался нанести удары сотруднику милиции. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, отмечали правозащитники.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://radiosputnik.ria.ru/20220102/pokushenie-1766413203.html
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белоруссия, минск, россия, в мире, александр лукашенко, кгб белоруссии, telegram (приложение)
15:13 11.01.2022 (обновлено: 15:33 11.01.2022)
 
Москва выдала Минску обвиняемого в применении насилия к сотрудникам милиции

Россия передала Белоруссии обвиняемого в применении насилия к сотрудникам милиции

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и здание МИД России
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Московский Кремль и здание МИД России. Архивное фото
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МИНСК, 11 янв – РИА Новости. Россия передала Минску обвиняемого в насилии и угрозу его применения к сотрудникам милиции, сообщила во вторник генпрокуратура Белоруссии.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации удовлетворена просьба генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче Дмитрия Подлобникова для привлечения к уголовной ответственности за насилие и угрозу его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел по статье 364 уголовного кодекса Беларуси", - говорится в сообщении генпрокуратуры в ее Telegram-канале.
Согласно сообщению, "Подлобников обвиняется в применении насилия в отношении сотрудников Жлобинского РОВД при выполнении ими служебных обязанностей по охране правопорядка и пресечению противоправной деятельности участников незаконного массового мероприятия".
Отмечается, что "во исполнение указанного решения Подлобников передан представителям правоохранительных органов Республики Беларусь и в настоящее время содержится под стражей".
Ранее белорусские правозащитники сообщали, что 25-летний житель белорусского Жлобина Подлобников обвиняется в том, что во время протестов после президентских выборов в республике в августе 2020 года оказывал сопротивление силовикам и пытался нанести удары сотруднику милиции. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, отмечали правозащитники.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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