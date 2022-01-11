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Мурашко отметил своевременное оказание медпомощи в праздники
Мурашко отметил своевременное оказание медпомощи в праздники - РИА Новости, 11.01.2022
Мурашко отметил своевременное оказание медпомощи в праздники
Серьезных нарушений в оказании медпомощи россиянам в новогодние праздники не зафиксировано, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T17:02
2022-01-11T17:02
2022-01-11T17:43
общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Серьезных нарушений в оказании медпомощи россиянам в новогодние праздники не зафиксировано, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.По его словам, перед новогодними праздниками был реализован комплекс мер, которые касались повышения устойчивости и работоспособности всех экстренных служб системы здравоохранения. "Меры, которые были приняты заблаговременно, оказались эффективными", - отметил министр."Одновременно была активизирована работа горячей линии Росздравнадзора, не зафиксировано серьезных системных сбоев в оказании гражданам медицинской помощи. В период повышенной нагрузки Росздравнадзор совместно с горячими линиями субъектов реагировал на обращения граждан. Приоритетно, конечно же, то, что касалось угрозы жизни и здоровья", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, россия
17:02 11.01.2022 (обновлено: 17:43 11.01.2022)
Мурашко отметил своевременное оказание медпомощи в праздники
Глава Минздрава Мурашко: сильных нарушений в оказании медпомощи в праздники не фиксировали