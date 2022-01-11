https://ria.ru/20220111/koronavirus-1767382278.html

Ситников: в Костромской области фиксируется падение заболеваемости COVID-19

Ситников: в Костромской области фиксируется падение заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 11.01.2022

Ситников: в Костромской области фиксируется падение заболеваемости COVID-19

В Костромской области за последние восемь недель практически в шесть раз уменьшилась заболеваемость коронавирусом, сообщил губернатор Сергей Ситников. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T17:54

2022-01-11T17:54

2022-01-11T17:54

костромская область

сергей ситников

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В Костромской области за последние восемь недель практически в шесть раз уменьшилась заболеваемость коронавирусом, сообщил губернатор Сергей Ситников."В течение последних восьми недель количество выявленных случаев уменьшилось практически в шесть раз. Сегодня регистрируется до 30-35 человек в сутки. Потребление кислорода в стационарах сократилось в пять раз", - сказал Ситников на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.По его словам, ограничительные меры в регионе позволили сократить коечный фонд до 600 коек, его заполняемость на сегодняшний день - 52%. Темпы вакцинации в области увеличились на 23%, привито 65%.

https://ria.ru/20211202/qr-kod-1761916340.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей ситников, коронавирус covid-19