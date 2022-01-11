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Ситников: в Костромской области фиксируется падение заболеваемости COVID-19
Ситников: в Костромской области фиксируется падение заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 11.01.2022
Ситников: в Костромской области фиксируется падение заболеваемости COVID-19
В Костромской области за последние восемь недель практически в шесть раз уменьшилась заболеваемость коронавирусом, сообщил губернатор Сергей Ситников. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T17:54
2022-01-11T17:54
2022-01-11T17:54
костромская область
сергей ситников
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В Костромской области за последние восемь недель практически в шесть раз уменьшилась заболеваемость коронавирусом, сообщил губернатор Сергей Ситников."В течение последних восьми недель количество выявленных случаев уменьшилось практически в шесть раз. Сегодня регистрируется до 30-35 человек в сутки. Потребление кислорода в стационарах сократилось в пять раз", - сказал Ситников на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.По его словам, ограничительные меры в регионе позволили сократить коечный фонд до 600 коек, его заполняемость на сегодняшний день - 52%. Темпы вакцинации в области увеличились на 23%, привито 65%.
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сергей ситников, коронавирус covid-19