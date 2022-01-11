https://ria.ru/20220111/koronavirus-1767365389.html

Около 30 процентов коечного фонда держатся в резерве, заявил Мурашко

Около 30 процентов коечного фонда держатся в резерве, заявил Мурашко - РИА Новости, 11.01.2022

Около 30 процентов коечного фонда держатся в резерве, заявил Мурашко

Российские власти держат в резерве 30% коечного фонда для пациентов с коронавирусом, которые возможно развернуть при необходимости, заявил министр... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T16:40

2022-01-11T16:40

2022-01-11T16:49

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751130356_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_48e4166dd5ab21a396a4080425f86d10.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российские власти держат в резерве 30% коечного фонда для пациентов с коронавирусом, которые возможно развернуть при необходимости, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID."Мы держим 30% коек сегодня в резерве с возможностью разворачивания. Ранее в октябре мы разворачивали более 300 тысяч коек", - сказал Мурашко.

https://ria.ru/20220111/koronavirus-1767366467.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19