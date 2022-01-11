https://ria.ru/20220111/koronavirus-1767365389.html
Около 30 процентов коечного фонда держатся в резерве, заявил Мурашко
Около 30 процентов коечного фонда держатся в резерве, заявил Мурашко - РИА Новости, 11.01.2022
Около 30 процентов коечного фонда держатся в резерве, заявил Мурашко
Российские власти держат в резерве 30% коечного фонда для пациентов с коронавирусом, которые возможно развернуть при необходимости, заявил министр... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:40
2022-01-11T16:40
2022-01-11T16:49
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российские власти держат в резерве 30% коечного фонда для пациентов с коронавирусом, которые возможно развернуть при необходимости, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID."Мы держим 30% коек сегодня в резерве с возможностью разворачивания. Ранее в октябре мы разворачивали более 300 тысяч коек", - сказал Мурашко.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19
16:40 11.01.2022 (обновлено: 16:49 11.01.2022)
Около 30 процентов коечного фонда держатся в резерве, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: 30% коечного фонда для пациентов с COVID-19 держатся в резерве