https://ria.ru/20220111/koronavirus-1767301151.html
В Москве за сутки госпитализировали 787 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 787 человек с COVID-19 - РИА Новости, 11.01.2022
В Москве за сутки госпитализировали 787 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 787 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 463 человека, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T11:58
2022-01-11T11:58
2022-01-11T11:58
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 787 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 463 человека, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выявлено 4 635 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 787 человек. На ИВЛ находятся 463 человека. В городе выздоровели ещё 2 692 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 893 867", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 68 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 787 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 787 человек с COVID-19, на ИВЛ 463 человека