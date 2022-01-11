https://ria.ru/20220111/khabenskiy-1767352918.html

Путин поздравил Хабенского с юбилеем

Путин поздравил Хабенского с юбилеем - РИА Новости, 11.01.2022

Путин поздравил Хабенского с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актера Константина Хабенского, подчеркнув, что его профессиональный путь отмечен яркими успехами в... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T15:40

2022-01-11T15:40

2022-01-11T19:13

владимир путин

константин хабенский

культура

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актера Константина Хабенского, подчеркнув, что его профессиональный путь отмечен яркими успехами в кинематографе и на театральной сцене, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Народный артист России Константин Хабенский отмечает во вторник 50-летие.Президент пожелал Хабенскому здоровья и всего наилучшего.Хабенский - обладатель театральных и кинематографических премий "Чайка" (2005), "Золотой орел" (2005, 2008, 2014), "Золотой овен" (2006), Международной премии Станиславского (2007), "Ника" (2014), ТЭФИ (2016, 2018), "Звезда Театрала" (2018), премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (2016). Лауреат XXVI международной премии Фонда Андрея Первозванного "Вера и Верность" 2018 года. Лауреат кинофестивалей "Литература и кино" в Гатчине (2000), "Виват кино России!" (2003, 2014), "Кинотавр" (2005, 2013, 2016).

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владимир путин, константин хабенский, новости культуры