https://ria.ru/20220111/khabenskiy-1767352918.html
Путин поздравил Хабенского с юбилеем
Путин поздравил Хабенского с юбилеем - РИА Новости, 11.01.2022
Путин поздравил Хабенского с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актера Константина Хабенского, подчеркнув, что его профессиональный путь отмечен яркими успехами в... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T15:40
2022-01-11T15:40
2022-01-11T19:13
владимир путин
константин хабенский
культура
новости культуры
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актера Константина Хабенского, подчеркнув, что его профессиональный путь отмечен яркими успехами в кинематографе и на театральной сцене, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Народный артист России Константин Хабенский отмечает во вторник 50-летие.Президент пожелал Хабенскому здоровья и всего наилучшего.Хабенский - обладатель театральных и кинематографических премий "Чайка" (2005), "Золотой орел" (2005, 2008, 2014), "Золотой овен" (2006), Международной премии Станиславского (2007), "Ника" (2014), ТЭФИ (2016, 2018), "Звезда Театрала" (2018), премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (2016). Лауреат XXVI международной премии Фонда Андрея Первозванного "Вера и Верность" 2018 года. Лауреат кинофестивалей "Литература и кино" в Гатчине (2000), "Виват кино России!" (2003, 2014), "Кинотавр" (2005, 2013, 2016).
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владимир путин, константин хабенский, новости культуры
15:40 11.01.2022 (обновлено: 19:13 11.01.2022)
Путин поздравил Хабенского с юбилеем
Президент Путин поздравил народного артиста России Константина Хабенского с 50-летием
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поздравил с юбилеем актера Константина Хабенского
, подчеркнув, что его профессиональный путь отмечен яркими успехами в кинематографе и на театральной сцене, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
Народный артист России Константин Хабенский отмечает во вторник 50-летие.
"Ваш профессиональный путь отмечен яркими успехами в кинематографе и на театральной сцене. Вы состоялись и как актер, и как самобытный, талантливый режиссер со своим узнаваемым творческим почерком. И конечно, хочу отметить вашу большую, идущую от сердца работу, направленную на реализацию благотворительных проектов, поддержку тех, кто нуждается в заботе и помощи", - говорится в поздравлении.
Президент пожелал Хабенскому здоровья и всего наилучшего.
Хабенский - обладатель театральных и кинематографических премий "Чайка" (2005), "Золотой орел" (2005, 2008, 2014), "Золотой овен" (2006), Международной премии Станиславского (2007), "Ника" (2014), ТЭФИ (2016, 2018), "Звезда Театрала" (2018), премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (2016). Лауреат XXVI международной премии Фонда Андрея Первозванного "Вера и Верность" 2018 года. Лауреат кинофестивалей "Литература и кино" в Гатчине (2000), "Виват кино России!" (2003, 2014), "Кинотавр" (2005, 2013, 2016).