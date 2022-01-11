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Воронежская область
https://ria.ru/20220111/kapremont-1767377279.html
Три миллиарда рублей направят на капремонт соцобъектов Воронежской области
Три миллиарда рублей направят на капремонт соцобъектов Воронежской области - РИА Новости, 11.01.2022
Три миллиарда рублей направят на капремонт соцобъектов Воронежской области
Рекордные 3 миллиарда рублей направят в 2022 году на региональную программу капремонта объектов социальной сферы в Воронежской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T17:34
2022-01-11T17:34
воронежская область
воронежская область
воронежская областная дума
владимир нетесов
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ВОРОНЕЖ, 11 янв - РИА Новости. Рекордные 3 миллиарда рублей направят в 2022 году на региональную программу капремонта объектов социальной сферы в Воронежской области, говорится в сообщении областной думы."В утвержденном бюджете 2022 года расходы области на адресную программу капремонта запланированы в объеме более 3 миллиардов 11 миллионов рублей. Рост ее финансирования к уровню 2019 года составил более 1,1 миллиарда рублей или свыше 61%", - сообщает облдума.Как отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, впервые проект региональной адресной программы капитального ремонта был сверстан на трехлетний период."Формирование программы на трехлетний период позволяет более детально и качественно распланировать финансирование на среднесрочную перспективу как распорядителям, так и получателям бюджетных средств и повысит ответственность за ее реализацию", — отметил Нетёсов.Спикер регионального парламента напомнил, что программа впервые была принята в 2019 году."За три года расходы областного бюджета на ее реализацию составили почти 6,3 миллиарда рублей. Основная доля расходов в этот период пришлась на объекты сферы здравоохранения (37%), образования (28%) и культуры (17%)", — пояснил Нетёсов.Аналогичную структуру программных расходов планируется сохранять и сейчас.В адресную программу капремонта на 2022 год в общей сложности, по данным заксобрания, включено на сегодняшний день более 170 социальных объектов. Средства, в частности, пойдут на капремонт учреждений здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты. Также обновление ждет объекты, относящихся к сфере ЗАГС и лесного хозяйства.
https://ria.ru/20211215/netesov-1763943148.html
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воронежская область, воронежская областная дума, владимир нетесов
17:34 11.01.2022
 
Три миллиарда рублей направят на капремонт соцобъектов Воронежской области

Рекордные три миллиарда рублей направят на капремонт соцобъектов в Воронежской области

© Fotolia / MulderphotoВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© Fotolia / Mulderphoto
Воронеж
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 11 янв - РИА Новости. Рекордные 3 миллиарда рублей направят в 2022 году на региональную программу капремонта объектов социальной сферы в Воронежской области, говорится в сообщении областной думы.
"В утвержденном бюджете 2022 года расходы области на адресную программу капремонта запланированы в объеме более 3 миллиардов 11 миллионов рублей. Рост ее финансирования к уровню 2019 года составил более 1,1 миллиарда рублей или свыше 61%", - сообщает облдума.
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Как отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, впервые проект региональной адресной программы капитального ремонта был сверстан на трехлетний период.
"Формирование программы на трехлетний период позволяет более детально и качественно распланировать финансирование на среднесрочную перспективу как распорядителям, так и получателям бюджетных средств и повысит ответственность за ее реализацию", — отметил Нетёсов.
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Спикер регионального парламента напомнил, что программа впервые была принята в 2019 году.
"За три года расходы областного бюджета на ее реализацию составили почти 6,3 миллиарда рублей. Основная доля расходов в этот период пришлась на объекты сферы здравоохранения (37%), образования (28%) и культуры (17%)", — пояснил Нетёсов.
Аналогичную структуру программных расходов планируется сохранять и сейчас.
В адресную программу капремонта на 2022 год в общей сложности, по данным заксобрания, включено на сегодняшний день более 170 социальных объектов. Средства, в частности, пойдут на капремонт учреждений здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты. Также обновление ждет объекты, относящихся к сфере ЗАГС и лесного хозяйства.
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Воронежская областьВоронежская областьВоронежская областная ДумаВладимир Нетесов
 
 
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