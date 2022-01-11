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Следователи проверят информацию об избиении школьницы в Тверской области
Следователи проверят информацию об избиении школьницы в Тверской области - РИА Новости, 11.01.2022
Следователи проверят информацию об избиении школьницы в Тверской области
Следователи проверят информацию об избиении семиклассницами сверстницы в Конаково Тверской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T18:56
2022-01-11T18:56
2022-01-11T19:53
происшествия
конаково
тверская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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РЯЗАНЬ, 11 янв - РИА Новости. Следователи проверят информацию об избиении семиклассницами сверстницы в Конаково Тверской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ.Публикация с видеозаписью, в которой сообщается об избиении семиклассницами своей сверстницы на одной из улиц города Конаково, была выявлена в ходе мониторинга социальных сетей, уточняется на сайте управления."С целью проверки всех данных, изложенных в социальной сети, и установлении всех обстоятельств произошедшего следственным отделом по городу Конаково следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.В УМВД по региону РИА Новости сообщили, что полиция разбирается в ситуации по факту размещения видео. "Будут приняты меры воздействия в отношении несовершеннолетних и их родителей", - добавили в УМВД.
https://ria.ru/20211030/draka-1756982611.html
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происшествия, конаково, тверская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
18:56 11.01.2022 (обновлено: 19:53 11.01.2022)
Следователи проверят информацию об избиении школьницы в Тверской области
Следователи проверят информацию об избиении школьницы сверстницами в Тверской области