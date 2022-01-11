https://ria.ru/20220111/izbienie-1767330179.html

В Челябинске проверяют информацию об избиении двухмесячной девочки

В Челябинске проверяют информацию об избиении двухмесячной девочки - РИА Новости, 11.01.2022

В Челябинске проверяют информацию об избиении двухмесячной девочки

Следственные органы проверяют обстоятельства получения множественных травм двухмесячной девочкой, которая была доставлена в лечебное учреждение в Копейске... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T14:05

2022-01-11T14:05

2022-01-11T14:05

происшествия

челябинская область

копейск

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 11 янв – РИА Новости. Следственные органы проверяют обстоятельства получения множественных травм двухмесячной девочкой, которая была доставлена в лечебное учреждение в Копейске Челябинской области, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Копейску, появилась информация, что к врачам поступил избитый младенец - весь в синяках и со слoмaнной pyкой, он находится в реанимации."Во вторник в социальных сетях размещена информация о поступлении в лечебное учреждение города Копейска 2-месячной девочки с множественными телесными повреждениями. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, изложенные в социальных сетях, проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления, уточняется в сообщении.Проверку также ведет прокуратура региона. По данным пресс-центра прокуратуры, травмы получил младенец из многодетной семьи в Копейске. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при работе с семьями с детьми, при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, добавляет пресс-центр.

https://ria.ru/20210324/ubiystvo-1602540343.html

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

челябинская область

копейск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинская область, копейск, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия