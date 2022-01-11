https://ria.ru/20220111/izbienie-1767330179.html
В Челябинске проверяют информацию об избиении двухмесячной девочки
В Челябинске проверяют информацию об избиении двухмесячной девочки - РИА Новости, 11.01.2022
В Челябинске проверяют информацию об избиении двухмесячной девочки
Следственные органы проверяют обстоятельства получения множественных травм двухмесячной девочкой, которая была доставлена в лечебное учреждение в Копейске... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T14:05
2022-01-11T14:05
2022-01-11T14:05
происшествия
челябинская область
копейск
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 янв – РИА Новости. Следственные органы проверяют обстоятельства получения множественных травм двухмесячной девочкой, которая была доставлена в лечебное учреждение в Копейске Челябинской области, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Копейску, появилась информация, что к врачам поступил избитый младенец - весь в синяках и со слoмaнной pyкой, он находится в реанимации."Во вторник в социальных сетях размещена информация о поступлении в лечебное учреждение города Копейска 2-месячной девочки с множественными телесными повреждениями. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, изложенные в социальных сетях, проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления, уточняется в сообщении.Проверку также ведет прокуратура региона. По данным пресс-центра прокуратуры, травмы получил младенец из многодетной семьи в Копейске. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при работе с семьями с детьми, при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, добавляет пресс-центр.
https://ria.ru/20210324/ubiystvo-1602540343.html
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происшествия, челябинская область, копейск, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
В Челябинске проверяют информацию об избиении двухмесячной девочки
В Челябинске проверяют информацию о госпитализации двухмесячной девочки с побоями
ЧЕЛЯБИНСК, 11 янв – РИА Новости.
Следственные органы проверяют обстоятельства получения множественных травм двухмесячной девочкой, которая была доставлена в лечебное учреждение в Копейске Челябинской области
, сообщило во вторник следственное управление СК РФ
по региону.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Копейску, появилась информация, что к врачам поступил избитый младенец - весь в синяках и со слoмaнной pyкой, он находится в реанимации.
"Во вторник в социальных сетях размещена информация о поступлении в лечебное учреждение города Копейска 2-месячной девочки с множественными телесными повреждениями. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, изложенные в социальных сетях, проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления, уточняется в сообщении.
Проверку также ведет прокуратура региона. По данным пресс-центра прокуратуры, травмы получил младенец из многодетной семьи в Копейске. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при работе с семьями с детьми, при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, добавляет пресс-центр.