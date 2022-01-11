https://ria.ru/20220111/informirovanie-1767410217.html

Байдена проинформировали о ходе переговоров с Россией в Европе

Байдена проинформировали о ходе переговоров с Россией в Европе - РИА Новости, 11.01.2022

Байдена проинформировали о ходе переговоров с Россией в Европе

Президента США Джо ​​Байдена информируют о ходе переговоров с РФ в Европе, планов телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным пока нет,... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T20:59

2022-01-11T20:59

2022-01-11T21:00

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Президента США Джо ​​Байдена информируют о ходе переговоров с РФ в Европе, планов телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным пока нет, заявила на брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мне нечего анонсировать вам сейчас", - сказала пресс-секретарь Байдена, отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать "телефонного разговора между лидерами двух стран сейчас"."(Президент Байден) пристально следит, он получает практически ежедневно информацию о ходе переговоров", - сказала Псаки. "Думаю, мы оценим то, к чему мы придем по завершении двух предстоящих раундов переговоров, которые планировались как серия из трех", - сказала представитель Белого дома, отвечая на вопрос о возможности контакта российским президентом Владимиром Путиным.На этой неделе в Европе проходит серия переговоров между Россией и западными странами. В понедельник в Женеве состоялся диалог между США и Россией, в предстоящие дни пройдут раунды переговорв между Россией и НАТО и Россией и ОБСЕ.

https://ria.ru/20220111/ukraina-1767406193.html

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