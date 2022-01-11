https://ria.ru/20220111/indiya-1767298884.html
Индия ужесточила правила въезда для иностранных туристов
Индия ужесточила правила въезда для иностранных туристов - РИА Новости, 11.01.2022
Индия ужесточила правила въезда для иностранных туристов
Власти Индии ввели недельный карантин для всех въезжающих иностранных туристов вне зависимости от статуса вакцинации, новые правила вступили в силу 11 января,... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T13:10
2022-01-11T13:10
2022-01-11T13:10
туризм
карантин
индия
гоа
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
туризм
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745601431_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_5d2f5829e6aaa58d798c2ac8df3c16f7.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Власти Индии ввели недельный карантин для всех въезжающих иностранных туристов вне зависимости от статуса вакцинации, новые правила вступили в силу 11 января, сообщает АТОР.По словам специалистов, проходить карантин можно на территории отеля, пользуясь всей его инфраструктурой. После окончания изоляции нужно сдать платный ПЦР-тест и загрузить результаты на портал Air Suvidha.Ранее требование распространялось только на непривитых одобренной в Индии вакциной (из российских препаратов там признан "Спутник V"). Причина ужесточения антиковидных мер — увеличение случаев заражения "омикроном", уточняют в правительстве.Кроме того, туристам необходимо сдать ПЦР по прибытии в аэропорт страны и дождаться результатов. Исключение составляют дети до пяти лет: они от тестирования освобождены.Еще одно нововведение — комендантский час в Гоа: отдыхающим запрещено выходить на улицу с 23 вечера до шести утра.
https://ria.ru/20220111/izrail-1759097032.html
индия
гоа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745601431_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6c5580c92c0e660cf580a9e151d071ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
карантин, индия, гоа, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", сертификат о вакцинации, пцр-тест, новости - туризм
Индия ужесточила правила въезда для иностранных туристов
Власти Индии ввели недельный карантин для всех иностранных туристов