https://ria.ru/20220111/indiya-1767298884.html

Индия ужесточила правила въезда для иностранных туристов

Индия ужесточила правила въезда для иностранных туристов - РИА Новости, 11.01.2022

Индия ужесточила правила въезда для иностранных туристов

Власти Индии ввели недельный карантин для всех въезжающих иностранных туристов вне зависимости от статуса вакцинации, новые правила вступили в силу 11 января,... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T13:10

2022-01-11T13:10

2022-01-11T13:10

туризм

карантин

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туризм

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Власти Индии ввели недельный карантин для всех въезжающих иностранных туристов вне зависимости от статуса вакцинации, новые правила вступили в силу 11 января, сообщает АТОР.По словам специалистов, проходить карантин можно на территории отеля, пользуясь всей его инфраструктурой. После окончания изоляции нужно сдать платный ПЦР-тест и загрузить результаты на портал Air Suvidha.Ранее требование распространялось только на непривитых одобренной в Индии вакциной (из российских препаратов там признан "Спутник V"). Причина ужесточения антиковидных мер — увеличение случаев заражения "омикроном", уточняют в правительстве.Кроме того, туристам необходимо сдать ПЦР по прибытии в аэропорт страны и дождаться результатов. Исключение составляют дети до пяти лет: они от тестирования освобождены.Еще одно нововведение — комендантский час в Гоа: отдыхающим запрещено выходить на улицу с 23 вечера до шести утра.

https://ria.ru/20220111/izrail-1759097032.html

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