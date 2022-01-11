https://ria.ru/20220111/fond-1767317904.html

Усс предложил создать резервный фонд Красноярского края

Усс предложил создать резервный фонд Красноярского края - РИА Новости, 11.01.2022

Усс предложил создать резервный фонд Красноярского края

Губернатор Красноярского края Александр Усс, исходя из прогноза роста доходной части краевого бюджета в ближайшие три года до триллиона рублей, поручил кабмину... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T13:13

2022-01-11T13:13

2022-01-11T13:13

экономика

красноярск

минусинск

красноярский край

александр усс

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КРАСНОЯРСК, 11 янв - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс, исходя из прогноза роста доходной части краевого бюджета в ближайшие три года до триллиона рублей, поручил кабмину начинать планирование крупных строек и разработать проект закона о создании резервного фонда региона, сообщает пресс-служба главы региона.На заседании президиума краевого правительства губернатор обозначил основные направления социально-экономического развития региона в 2022 году и поставил соответствующие задачи.По данным пресс-службы, Усс оценил прошедший год как "прорывной", в первую очередь, по финансовым показателям: качественное исполнение бюджета позволило обеспечить рекордную финансовую базу на 2022 год, в том числе за счет значительных остатков на счетах края.Еще в декабре Усс сообщил журналистам, что в ближайшие три года прогнозируется высокий уровень налоговых поступлений, и благодаря этому доходная часть бюджета Красноярского края в этот период составит порядка 1 триллиона рублей."Имея в виду прогнозы на "красноярский триллион", необходимо уже сейчас начинать планировать и проектировать крупные стройки. А чтобы начать реализацию таких проектов без риска для текущих расходов, следует подумать о принятии закона о резервном фонде Красноярского края. Это поможет гарантировать устойчивость нашей финансовой системы независимо от внешних условий", - цитирует губернатора пресс-служба.Губернатор поручил правительству проработать возможность увеличения грантовой поддержки проектам малого и среднего предпринимательства, чтобы дать толчок бизнес-активности на местах. Он предложил главам городов и районов включиться в работу и подготовить перечень проектов на местах, претендующих на краевую поддержку. Также главам до конца января предстоит подготовить заявки на получение дополнительного краевого финансирования для решения первоочередных задач в территориях."Территориальному развитию также поможет реализация госпрограммы "Комплексное развитие муниципальных образований края", выделение дополнительного финансирования на благоустройство городов и районов, подготовка к празднованию 200-летия Минусинска и 200-летия Енисейской губернии", - сообщает пресс-служба.В этом году продолжится подготовка к 400-летию Красноярска. Предполагается, что реализация запланированных мероприятий выведет столицу края на новый уровень, в том числе благодаря модернизации транспортной системы города, ликвидации ветхого и аварийного жилья, благоустройству территории.

https://ria.ru/20211210/krasnoyarsk-1763109792.html

https://ria.ru/20211130/zadachi-1761461487.html

https://ria.ru/20211125/krasnoyarsk-1760716868.html

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экономика, красноярск, минусинск, красноярский край, александр усс