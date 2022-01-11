https://ria.ru/20220111/egipet-1767305256.html
Попасть на курорты Египта из городов юга России стало сложнее
Попасть на курорты Египта из городов юга России стало сложнее - РИА Новости, 11.01.2022
Попасть на курорты Египта из городов юга России стало сложнее
После окончания новогодних праздников туроператоры из-за падения спроса начали сокращать полетные программы в Египет, сообщает TourDom. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T19:06
2022-01-11T19:06
2022-01-11T19:06
туризм
египет
ростов-на-дону
краснодар
coral travel
шарм-эш-шейх
хургада
новости - туризм
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. После окончания новогодних праздников туроператоры из-за падения спроса начали сокращать полетные программы в Египет, сообщает TourDom.Так, на египетском направлении из Ростова-на-Дону остались только рейсы авиакомпании AZUR air – по два раза в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Туры на этой перевозке продают ANEX Tour, "Интурист", TUI Россия. У Coral Travel в Хургаду можно улететь только через Москву.В сетях турагентств отмечают, что из-за скудного предложения путевки в Египет из Ростова-на-Дону заметно подорожали. Если в низкие даты середины декабря стоимость недельного отдыха порой опускалась до 30 тысяч рублей на двоих, то после новогодних каникул минимальные цены выросли до 45–50 тысяч рублей.Полетную программу в Шарм-эш-Шейх на бортах египетской авиакомпании AlMasria из Краснодара еще накануне Нового года, уведомив партнеров буквально за день, снял туроператор "И-Линь Туризм".Его исполнительный директор Константин Громов пояснил, что загрузка самолетов даже на праздничные даты была очень низкой – порядка 20 человек на лайнерах со 180 местами. Туристам без доплат предоставили возможность улететь на других рейсах – всех отправили в изначально забронированные отели, а тем, кто предпочел отказаться от туров, вернули деньги.К 15 января завершатся и рейсы из Краснодара в Хургаду и Шарм-эш-Шейх у "Библио-Глобуса". Как следует из расписания на сайте оператора, самолеты его стратегического партнера по авиаперевозке – авиакомпании "Россия" с 11 января станут доставлять туристов из Египта не в Краснодар, а в Москву.Как полагают эксперты, перспективы возобновления прямых рейсов из южных регионов в Египет будут зависеть от спроса. Вероятно, что, если он станет более активным, туроператоры снова начнут заявлять полетные программы из Ростова-на-Дону и Краснодара.
https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html
https://ria.ru/20211125/egipet-1760589008.html
https://ria.ru/20220105/puteshestviya-1766630407.html
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египет, ростов-на-дону, краснодар, coral travel, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, самолеты, авиакомпании, azur air, туризм, россия, отдых на море, куда можно лететь
Попасть на курорты Египта из городов юга России стало сложнее
Туроператоры сокращают полетные программы в Египет из городов российского юга
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости
. После окончания новогодних праздников туроператоры из-за падения спроса начали сокращать полетные программы в Египет, сообщает
TourDom.
Так, на египетском направлении из Ростова-на-Дону остались только рейсы авиакомпании AZUR air – по два раза в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Туры на этой перевозке продают ANEX Tour, "Интурист", TUI Россия.
У Coral Travel в Хургаду можно улететь только через Москву.
В сетях турагентств отмечают, что из-за скудного предложения путевки в Египет из Ростова-на-Дону заметно подорожали. Если в низкие даты середины декабря стоимость недельного отдыха порой опускалась до 30 тысяч рублей на двоих, то после новогодних каникул минимальные цены выросли до 45–50 тысяч рублей.
Полетную программу в Шарм-эш-Шейх на бортах египетской авиакомпании AlMasria из Краснодара еще накануне Нового года, уведомив партнеров буквально за день, снял туроператор "И-Линь Туризм".
Его исполнительный директор Константин Громов пояснил, что загрузка самолетов даже на праздничные даты была очень низкой – порядка 20 человек на лайнерах со 180 местами. Туристам без доплат предоставили возможность улететь на других рейсах – всех отправили в изначально забронированные отели, а тем, кто предпочел отказаться от туров, вернули деньги.
К 15 января завершатся и рейсы из Краснодара в Хургаду и Шарм-эш-Шейх у "Библио-Глобуса". Как следует из расписания на сайте оператора, самолеты его стратегического партнера по авиаперевозке – авиакомпании "Россия" с 11 января станут доставлять туристов из Египта не в Краснодар, а в Москву.
Как полагают эксперты, перспективы возобновления прямых рейсов из южных регионов в Египет будут зависеть от спроса. Вероятно, что, если он станет более активным, туроператоры снова начнут заявлять полетные программы из Ростова-на-Дону и Краснодара.