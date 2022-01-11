https://ria.ru/20220111/egipet-1767305256.html

Попасть на курорты Египта из городов юга России стало сложнее

Попасть на курорты Египта из городов юга России стало сложнее - РИА Новости, 11.01.2022

Попасть на курорты Египта из городов юга России стало сложнее

После окончания новогодних праздников туроператоры из-за падения спроса начали сокращать полетные программы в Египет, сообщает TourDom. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T19:06

2022-01-11T19:06

2022-01-11T19:06

туризм

египет

ростов-на-дону

краснодар

coral travel

шарм-эш-шейх

хургада

новости - туризм

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. После окончания новогодних праздников туроператоры из-за падения спроса начали сокращать полетные программы в Египет, сообщает TourDom.Так, на египетском направлении из Ростова-на-Дону остались только рейсы авиакомпании AZUR air – по два раза в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Туры на этой перевозке продают ANEX Tour, "Интурист", TUI Россия. У Coral Travel в Хургаду можно улететь только через Москву.В сетях турагентств отмечают, что из-за скудного предложения путевки в Египет из Ростова-на-Дону заметно подорожали. Если в низкие даты середины декабря стоимость недельного отдыха порой опускалась до 30 тысяч рублей на двоих, то после новогодних каникул минимальные цены выросли до 45–50 тысяч рублей.Полетную программу в Шарм-эш-Шейх на бортах египетской авиакомпании AlMasria из Краснодара еще накануне Нового года, уведомив партнеров буквально за день, снял туроператор "И-Линь Туризм".Его исполнительный директор Константин Громов пояснил, что загрузка самолетов даже на праздничные даты была очень низкой – порядка 20 человек на лайнерах со 180 местами. Туристам без доплат предоставили возможность улететь на других рейсах – всех отправили в изначально забронированные отели, а тем, кто предпочел отказаться от туров, вернули деньги.К 15 января завершатся и рейсы из Краснодара в Хургаду и Шарм-эш-Шейх у "Библио-Глобуса". Как следует из расписания на сайте оператора, самолеты его стратегического партнера по авиаперевозке – авиакомпании "Россия" с 11 января станут доставлять туристов из Египта не в Краснодар, а в Москву.Как полагают эксперты, перспективы возобновления прямых рейсов из южных регионов в Египет будут зависеть от спроса. Вероятно, что, если он станет более активным, туроператоры снова начнут заявлять полетные программы из Ростова-на-Дону и Краснодара.

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

https://ria.ru/20211125/egipet-1760589008.html

https://ria.ru/20220105/puteshestviya-1766630407.html

египет

ростов-на-дону

краснодар

шарм-эш-шейх

хургада

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