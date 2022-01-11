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Почти два миллиона россиян прошли углубленную диспансеризацию
Почти два миллиона россиян прошли углубленную диспансеризацию - РИА Новости, 11.01.2022
Почти два миллиона россиян прошли углубленную диспансеризацию
Почти 2 миллиона россиян прошли углубленную диспансеризацию, у 60% выявлены осложнения из-за COVID, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:36
2022-01-11T16:36
2022-01-11T17:20
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Почти 2 миллиона россиян прошли углубленную диспансеризацию, у 60% выявлены осложнения из-за COVID, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.По его словам, практически 2 миллиона россиян, которые переболели COVID, прошли "углублённую диспансеризацию" - с "более расширенным объёмом диагностических методик, что позволило также своевременно назначить лечение и ряд пациентов госпитализировать"."У 60% выявлены заболевания ... как осложнения перенесённого заболевания новой коронавирусной инфекции, и в том числе ухудшение течения хронических неинфекционных заболеваний", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.
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16:36 11.01.2022 (обновлено: 17:20 11.01.2022)
Почти два миллиона россиян прошли углубленную диспансеризацию
Почти два миллиона россиян прошли углубленную диспансеризацию, у 60% выявили осложнения