Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220111/blagodarnost-1767380924.html
Собянин поблагодарил горслужбы Москвы за безаварийную работу в праздники
Собянин поблагодарил горслужбы Москвы за безаварийную работу в праздники - РИА Новости, 11.01.2022
Собянин поблагодарил горслужбы Москвы за безаварийную работу в праздники
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил городские службы за безаварийную работу в новогодние праздники, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T17:49
2022-01-11T17:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
петр бирюков
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761833783_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_c4b19a321a898d821c4ef0448f08f3c0.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил городские службы за безаварийную работу в новогодние праздники, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.Отмечается, что 11 января президиум правительства Москвы рассмотрел доклад заместителя мэра Петра Бирюкова об итогах работы служб городского хозяйства в дни празднования Нового года и Рождества. По итогам обсуждения вопроса Собянин отметил успешную работу сотрудников всех коммунальных и энергетических предприятий.Уточняется, что атмосферу праздника в Москве создавали более 4,5 тысячи световых объемно-декоративных конструкций и порядка 1 тысячи искусственных новогодних елей, установленных в рамках единой концепции праздничного оформления по городской и спонсорской программам. На 150 зданиях, мостах, эстакадах и других объектах архитектурно-художественная подсветка работала в праздничном режиме. На городских рекламных носителях было размещено 1,6 тысячи поздравительных новогодних и рождественских плакатов. Праздничные ролики транслировались на 50 цифровых билбордах 12 медиафасадах на зданиях-"книжках" на Новом Арбате, а также на здании Центрального телеграфа на Тверской."Для москвичей и гостей столицы работали и продолжают работать 4099 объектов зимней инфраструктуры, включая: 1416 катков с искусственным и естественным льдом в том числе 215 катков с искусственным льдом, 382 лыжные трассы общей протяженностью 616 километров, 359 ледяных горок и снежных городков, 1855 универсальных площадок для зимних видов спорта, 44 лыжные базы, горнолыжных склона, места для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах и сноубордах, 43 места для моржевания", - говорится в сообщении.Сообщается, что для обеспечения безаварийной работы городского хозяйства было организовано круглосуточное дежурство всех служб. Для ликвидации возможных повреждений на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях были заранее сформированы 1352 аварийно-восстановительные бригады, а также подготовлено 1449 единиц специализированной техники, свыше 1,8 тысячи аварийных источников электроснабжения (дизель-генераторных установок) и 3 мобильные котельные. Аварийных отключений потребителей не допущено.Отмечается, что вывоз, переработка и утилизация бытовых отходов осуществлялись в плановом режиме. Особое внимание было уделено рождественским ярмаркам. Так, для уборки площадок фестиваля "Путешествие в Рождество", расположенных в центре города, в круглосуточном режиме были задействованы 1,1 тысячи рабочих и 380 единиц техники.Дополняется, что для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций была сформирована группировка сил и средств постоянной готовности в составе 354 единиц пожарно-спасательной и специализированной техники, 7 вертолетов и 1330 человек личного состава.
https://ria.ru/20220110/otklyucheniya-1767168106.html
https://ria.ru/20220110/snegopad-1767154205.html
https://ria.ru/20220105/moskva-1766655153.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761833783_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_9af017626993103de2ffb6ae99a772d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин, петр бирюков, городское хозяйство москвы
17:49 11.01.2022
 

Собянин поблагодарил горслужбы Москвы за безаварийную работу в праздники

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил городские службы за безаварийную работу в новогодние праздники, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что 11 января президиум правительства Москвы рассмотрел доклад заместителя мэра Петра Бирюкова об итогах работы служб городского хозяйства в дни празднования Нового года и Рождества. По итогам обсуждения вопроса Собянин отметил успешную работу сотрудников всех коммунальных и энергетических предприятий.
"Празднование Нового Года и Рождества прошло в доброй и теплой атмосфере, без аварий и происшествий. За это большое спасибо сотрудникам всех городских служб, которые в круглосуточном режиме трудились в эти дни", – цитируют в сообщении Собянина.
Уточняется, что атмосферу праздника в Москве создавали более 4,5 тысячи световых объемно-декоративных конструкций и порядка 1 тысячи искусственных новогодних елей, установленных в рамках единой концепции праздничного оформления по городской и спонсорской программам. На 150 зданиях, мостах, эстакадах и других объектах архитектурно-художественная подсветка работала в праздничном режиме. На городских рекламных носителях было размещено 1,6 тысячи поздравительных новогодних и рождественских плакатов. Праздничные ролики транслировались на 50 цифровых билбордах 12 медиафасадах на зданиях-"книжках" на Новом Арбате, а также на здании Центрального телеграфа на Тверской.
Новогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 14:16Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Бирюков: новогодние праздники в Москве прошли без аварийных отключений
"Для москвичей и гостей столицы работали и продолжают работать 4099 объектов зимней инфраструктуры, включая: 1416 катков с искусственным и естественным льдом в том числе 215 катков с искусственным льдом, 382 лыжные трассы общей протяженностью 616 километров, 359 ледяных горок и снежных городков, 1855 универсальных площадок для зимних видов спорта, 44 лыжные базы, горнолыжных склона, места для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах и сноубордах, 43 места для моржевания", - говорится в сообщении.
Сообщается, что для обеспечения безаварийной работы городского хозяйства было организовано круглосуточное дежурство всех служб. Для ликвидации возможных повреждений на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях были заранее сформированы 1352 аварийно-восстановительные бригады, а также подготовлено 1449 единиц специализированной техники, свыше 1,8 тысячи аварийных источников электроснабжения (дизель-генераторных установок) и 3 мобильные котельные. Аварийных отключений потребителей не допущено.
Уборка снега на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 13:07Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москву после сильного снегопада убирают 12 тысяч машин и 90 тысяч рабочих
"В праздничные дни прошли три сильных снегопада, в ходе которых выпало более половины месячной нормы осадков. На уборку снега выходили 10,5 тысячи единиц специализированной снегоуборочной техники, а в очистке скатных кровель и уборке дворовых территорий были задействованы 2,9 тысячи бригад и 43 тысячи единиц малой механизации. На особо опасных участках дорог (в первую очередь, на МКАД) было обеспечено круглосуточное дежурство 41 тягача", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вывоз, переработка и утилизация бытовых отходов осуществлялись в плановом режиме. Особое внимание было уделено рождественским ярмаркам. Так, для уборки площадок фестиваля "Путешествие в Рождество", расположенных в центре города, в круглосуточном режиме были задействованы 1,1 тысячи рабочих и 380 единиц техники.
Дополняется, что для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций была сформирована группировка сил и средств постоянной готовности в составе 354 единиц пожарно-спасательной и специализированной техники, 7 вертолетов и 1330 человек личного состава.
Уборка снега на Ленинградском проспекте во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 17:52Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Более десяти тысяч единиц техники очищают улицы Москвы от снега
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей СобянинПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:57Из Казахстана в Москву доставили еще 86 россиян
00:47Путин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры России
00:39СМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларов
00:32Умер телеведущий Михаил Зеленский
00:29КНДР заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
23:56В Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер
23:49Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБ
23:47Гейтс высказался о происхождении COVID-19
23:38Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"
23:25Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с США
23:25Нуланд заявила, что не считает Украину агрессором
23:24В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромным
23:22Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу
23:18У России два пути в ситуации с Украиной, заявила Нуланд
23:10США хотят продолжения переговоров с Россией, заявила Нуланд
23:08Самолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловий
23:02Нуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"
23:00Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО
22:55Посол в Лондоне рассказал, как появилась идея о присоединении России к НАТО
22:51В Уфе выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
Лента новостейМолния
Из Казахстана в Москву доставили еще 86 россиянПутин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры РоссииСМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларовУмер телеведущий Михаил ЗеленскийКНДР заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракетыВ Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБГейтс высказался о происхождении COVID-19Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с СШАНуланд заявила, что не считает Украину агрессором В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромнымНуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозуУ России два пути в ситуации с Украиной, заявила НуландСША хотят продолжения переговоров с Россией, заявила НуландСамолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловийНуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТОПосол в Лондоне рассказал, как появилась идея о присоединении России к НАТОВ Уфе выявили первый случай заражения омикрон-штаммом