https://ria.ru/20220111/blagodarnost-1767380924.html

Собянин поблагодарил горслужбы Москвы за безаварийную работу в праздники

Собянин поблагодарил горслужбы Москвы за безаварийную работу в праздники - РИА Новости, 11.01.2022

Собянин поблагодарил горслужбы Москвы за безаварийную работу в праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил городские службы за безаварийную работу в новогодние праздники, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T17:49

2022-01-11T17:49

2022-01-11T17:49

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергей собянин

петр бирюков

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761833783_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_c4b19a321a898d821c4ef0448f08f3c0.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил городские службы за безаварийную работу в новогодние праздники, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.Отмечается, что 11 января президиум правительства Москвы рассмотрел доклад заместителя мэра Петра Бирюкова об итогах работы служб городского хозяйства в дни празднования Нового года и Рождества. По итогам обсуждения вопроса Собянин отметил успешную работу сотрудников всех коммунальных и энергетических предприятий.Уточняется, что атмосферу праздника в Москве создавали более 4,5 тысячи световых объемно-декоративных конструкций и порядка 1 тысячи искусственных новогодних елей, установленных в рамках единой концепции праздничного оформления по городской и спонсорской программам. На 150 зданиях, мостах, эстакадах и других объектах архитектурно-художественная подсветка работала в праздничном режиме. На городских рекламных носителях было размещено 1,6 тысячи поздравительных новогодних и рождественских плакатов. Праздничные ролики транслировались на 50 цифровых билбордах 12 медиафасадах на зданиях-"книжках" на Новом Арбате, а также на здании Центрального телеграфа на Тверской."Для москвичей и гостей столицы работали и продолжают работать 4099 объектов зимней инфраструктуры, включая: 1416 катков с искусственным и естественным льдом в том числе 215 катков с искусственным льдом, 382 лыжные трассы общей протяженностью 616 километров, 359 ледяных горок и снежных городков, 1855 универсальных площадок для зимних видов спорта, 44 лыжные базы, горнолыжных склона, места для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах и сноубордах, 43 места для моржевания", - говорится в сообщении.Сообщается, что для обеспечения безаварийной работы городского хозяйства было организовано круглосуточное дежурство всех служб. Для ликвидации возможных повреждений на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях были заранее сформированы 1352 аварийно-восстановительные бригады, а также подготовлено 1449 единиц специализированной техники, свыше 1,8 тысячи аварийных источников электроснабжения (дизель-генераторных установок) и 3 мобильные котельные. Аварийных отключений потребителей не допущено.Отмечается, что вывоз, переработка и утилизация бытовых отходов осуществлялись в плановом режиме. Особое внимание было уделено рождественским ярмаркам. Так, для уборки площадок фестиваля "Путешествие в Рождество", расположенных в центре города, в круглосуточном режиме были задействованы 1,1 тысячи рабочих и 380 единиц техники.Дополняется, что для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций была сформирована группировка сил и средств постоянной готовности в составе 354 единиц пожарно-спасательной и специализированной техники, 7 вертолетов и 1330 человек личного состава.

https://ria.ru/20220110/otklyucheniya-1767168106.html

https://ria.ru/20220110/snegopad-1767154205.html

https://ria.ru/20220105/moskva-1766655153.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей собянин, петр бирюков, городское хозяйство москвы