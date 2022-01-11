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Ход переговоров с США по безопасности не вызывает тревоги, заявили в МИД

Ход переговоров с США по безопасности не вызывает тревоги, заявили в МИД - РИА Новости, 11.01.2022

Ход переговоров с США по безопасности не вызывает тревоги, заявили в МИД

Россия не видит повода для тревоги в связи с ходом переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T13:51

2022-01-11T13:51

2022-01-11T13:56

сша

россия

в мире

нато

мария захарова

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия не видит повода для тревоги в связи с ходом переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Работа продолжается, она будет продолжена завтра, мы нацелены на достижение результатов в виде и самого переговорного процесса, и договоренностей, о которых мы заранее информировали с точки зрения изложения нашей позиции, не вижу повода для тревоги", - сказала она в ходе программы "60 минут" на канале Россия 1.

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сша, россия, в мире, нато, мария захарова