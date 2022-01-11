https://ria.ru/20220111/bezopasnost-1767327258.html
Ход переговоров с США по безопасности не вызывает тревоги, заявили в МИД
Ход переговоров с США по безопасности не вызывает тревоги, заявили в МИД - РИА Новости, 11.01.2022
Ход переговоров с США по безопасности не вызывает тревоги, заявили в МИД
Россия не видит повода для тревоги в связи с ходом переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T13:51
2022-01-11T13:51
2022-01-11T13:56
сша
россия
в мире
нато
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764922805_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_32f13fea814ba1182072d5fa8b216cce.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия не видит повода для тревоги в связи с ходом переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Работа продолжается, она будет продолжена завтра, мы нацелены на достижение результатов в виде и самого переговорного процесса, и договоренностей, о которых мы заранее информировали с точки зрения изложения нашей позиции, не вижу повода для тревоги", - сказала она в ходе программы "60 минут" на канале Россия 1.
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764922805_405:0:3134:2047_1920x0_80_0_0_f1ddc901b9b99d72b222e58419b51e35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, нато, мария захарова
13:51 11.01.2022 (обновлено: 13:56 11.01.2022)
Ход переговоров с США по безопасности не вызывает тревоги, заявили в МИД
Захарова: Россия не увидела поводов для тревоги из-за переговоров с США по безопасности