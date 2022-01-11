https://ria.ru/20220111/bezopasnost-1767320077.html
Источник: Россия призвала США к ответственности в украинском вопросе
Источник: Россия призвала США к ответственности в украинском вопросе - РИА Новости, 11.01.2022
Источник: Россия призвала США к ответственности в украинском вопросе
Москва призывает Вашингтон не уходить от ответственности по невступлению Украины в НАТО, именно в США принимают такие решения, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T13:27
2022-01-11T13:27
2022-01-11T13:27
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Москва призывает Вашингтон не уходить от ответственности по невступлению Украины в НАТО, именно в США принимают такие решения, заявил РИА Новости источник в кругах, близких к переговорам.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220111/peregovory-1767316930.html
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в мире, сша, вашингтон (город), вена, москва, нато, совет россия-нато, россия
Источник: Россия призвала США к ответственности в украинском вопросе
Источник: Москва призвала Вашингтон не уходить от ответственности в вопросе Украины