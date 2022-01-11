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МИД намерен добиться от НАТО конкретной реакции на проект по безопасности

МИД намерен добиться от НАТО конкретной реакции на проект по безопасности - РИА Новости, 11.01.2022

МИД намерен добиться от НАТО конкретной реакции на проект по безопасности

Россия будет добиваться от НАТО конкретной предметной реакции на российский проект соглашения о гарантиях безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T09:40

2022-01-11T09:40

2022-01-11T09:40

в мире

александр грушко

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия будет добиваться от НАТО конкретной предметной реакции на российский проект соглашения о гарантиях безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в преддверии заседания Совета РФ-НАТО."Будем добиваться конкретной предметной постатейной реакции на российский проект соглашения о гарантиях (безопасности - ред.)", - сказал он журналистам.

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в мире, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия