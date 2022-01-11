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СК Белоруссии завершил расследование дела радикалов анархистского движения
СК Белоруссии завершил расследование дела радикалов анархистского движения - РИА Новости, 11.01.2022
СК Белоруссии завершил расследование дела радикалов анархистского движения
Следственный комитет Белоруссии сообщил, что завершил расследование в отношении 10 радикалов анархистского движения, которые обвиняются по 10 статьям УК, в том... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T12:02
2022-01-11T12:02
в мире
белоруссия
минск
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МИНСК, 11 янв - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что завершил расследование в отношении 10 радикалов анархистского движения, которые обвиняются по 10 статьям УК, в том числе в создании преступной организации, массовых беспорядках, разжигании национальной вражды."Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении 10 радикалов анархистского движения, среди которых организаторы, руководители и иные участники", - говорится в сообщении пресс-службы СК Белоруссии.По информации ведомства, трое обвиняемых были причастны к объединению ряда организованных преступных групп, созданных в Белоруссии и за рубежом. Среди них экстремистские формирования "Революционное действие", "Народная самооборона", "Революцiйна дiя" (революционное действие в переводе с белорусского - ред.)."Указанные объединения вошли в состав международной преступной организации в качестве ее структурных подразделений, руководство которых до задержания осуществляли трое фигурантов уголовного дела с иными лицами, которые в настоящее время скрываются от следствия и активно предпринимают попытки продолжить преступную деятельность", - отметили в Следственном комитете.По данным ведомства, деятельность организации была направлена на насильственное изменение конституционного строя и территориальной целостности Белоруссии, захват госвласти, организацию массовых беспорядков, распространение экстремистских материалов."Действия фигурантов в зависимости от роли каждого квалифицированы следствием по 10 статьям Уголовного кодекса Беларуси. Ко всем обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемые и их защитники завершили процедуру ознакомления с материалами уголовного дела, объем которого составил более 160 томов. Принято решение о передаче дела прокурору для направления в суд", - добавили в СК.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20220104/minsk-1766558787.html
https://ria.ru/20220110/ekstremizm-1767182826.html
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в мире, белоруссия, минск
12:02 11.01.2022
 
СК Белоруссии завершил расследование дела радикалов анархистского движения

СК Белоруссии завершил расследование дела десяти радикалов анархистского движения

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МИНСК, 11 янв - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что завершил расследование в отношении 10 радикалов анархистского движения, которые обвиняются по 10 статьям УК, в том числе в создании преступной организации, массовых беспорядках, разжигании национальной вражды.
"Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении 10 радикалов анархистского движения, среди которых организаторы, руководители и иные участники", - говорится в сообщении пресс-службы СК Белоруссии.
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По информации ведомства, трое обвиняемых были причастны к объединению ряда организованных преступных групп, созданных в Белоруссии и за рубежом. Среди них экстремистские формирования "Революционное действие", "Народная самооборона", "Революцiйна дiя" (революционное действие в переводе с белорусского - ред.).
"Указанные объединения вошли в состав международной преступной организации в качестве ее структурных подразделений, руководство которых до задержания осуществляли трое фигурантов уголовного дела с иными лицами, которые в настоящее время скрываются от следствия и активно предпринимают попытки продолжить преступную деятельность", - отметили в Следственном комитете.
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По данным ведомства, деятельность организации была направлена на насильственное изменение конституционного строя и территориальной целостности Белоруссии, захват госвласти, организацию массовых беспорядков, распространение экстремистских материалов.
"Действия фигурантов в зависимости от роли каждого квалифицированы следствием по 10 статьям Уголовного кодекса Беларуси. Ко всем обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемые и их защитники завершили процедуру ознакомления с материалами уголовного дела, объем которого составил более 160 томов. Принято решение о передаче дела прокурору для направления в суд", - добавили в СК.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
 
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