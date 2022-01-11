https://ria.ru/20220111/belorussiya-1767302225.html

СК Белоруссии завершил расследование дела радикалов анархистского движения

СК Белоруссии завершил расследование дела радикалов анархистского движения - РИА Новости, 11.01.2022

СК Белоруссии завершил расследование дела радикалов анархистского движения

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что завершил расследование в отношении 10 радикалов анархистского движения, которые обвиняются по 10 статьям УК, в том... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T12:02

2022-01-11T12:02

2022-01-11T12:02

в мире

белоруссия

минск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866149_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_21f12523347da0744d00180f700e2aab.jpg

МИНСК, 11 янв - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что завершил расследование в отношении 10 радикалов анархистского движения, которые обвиняются по 10 статьям УК, в том числе в создании преступной организации, массовых беспорядках, разжигании национальной вражды."Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении 10 радикалов анархистского движения, среди которых организаторы, руководители и иные участники", - говорится в сообщении пресс-службы СК Белоруссии.По информации ведомства, трое обвиняемых были причастны к объединению ряда организованных преступных групп, созданных в Белоруссии и за рубежом. Среди них экстремистские формирования "Революционное действие", "Народная самооборона", "Революцiйна дiя" (революционное действие в переводе с белорусского - ред.)."Указанные объединения вошли в состав международной преступной организации в качестве ее структурных подразделений, руководство которых до задержания осуществляли трое фигурантов уголовного дела с иными лицами, которые в настоящее время скрываются от следствия и активно предпринимают попытки продолжить преступную деятельность", - отметили в Следственном комитете.По данным ведомства, деятельность организации была направлена на насильственное изменение конституционного строя и территориальной целостности Белоруссии, захват госвласти, организацию массовых беспорядков, распространение экстремистских материалов."Действия фигурантов в зависимости от роли каждого квалифицированы следствием по 10 статьям Уголовного кодекса Беларуси. Ко всем обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемые и их защитники завершили процедуру ознакомления с материалами уголовного дела, объем которого составил более 160 томов. Принято решение о передаче дела прокурору для направления в суд", - добавили в СК.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20220104/minsk-1766558787.html

https://ria.ru/20220110/ekstremizm-1767182826.html

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, минск