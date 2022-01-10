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Пользователи ВКонтакте рассказали, как относятся к выходному 31 декабря
Пользователи ВКонтакте рассказали, как относятся к выходному 31 декабря - РИА Новости, 10.01.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, как относятся к выходному 31 декабря
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T13:02
2022-01-10T13:02
2022-01-10T13:02
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, как относятся к предложению сделать 31 декабря выходным днем на постоянной основе. Ранее в Госдуме заявили, что допускают такую возможность.Варианты ответа были: отличная идея; я против; мне все равно, я и так буду работать. Также можно было ответить, что у пользователя в принципе нет работы.В итоге большинство подписчиков ответили, что поддерживают идею сделать 31 декабря постоянным выходным. Так проголосовали 74% опрошенных. На втором месте оказались те, кому все равно — около 13% проголосовавших. Меньше всего подписчиков ответили, что не работают — чуть больше 3% из поучаствовавших в опросе.
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общество, вконтакте
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, как относятся к предложению сделать 31 декабря выходным днем на постоянной основе. Ранее в Госдуме заявили, что допускают такую возможность.
Варианты ответа были: отличная идея; я против; мне все равно, я и так буду работать. Также можно было ответить, что у пользователя в принципе нет работы.
В итоге большинство подписчиков ответили, что поддерживают идею сделать 31 декабря постоянным выходным. Так проголосовали 74% опрошенных. На втором месте оказались те, кому все равно — около 13% проголосовавших. Меньше всего подписчиков ответили, что не работают — чуть больше 3% из поучаствовавших в опросе.