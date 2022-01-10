https://ria.ru/20220110/usilenie-1767244315.html
Россия вынуждена усиливать учебно-тренировочную деятельность из-за НАТО
Россия вынуждена усиливать учебно-тренировочную деятельность из-за НАТО - РИА Новости, 10.01.2022
Россия вынуждена усиливать учебно-тренировочную деятельность из-за НАТО
России приходится усиливать учебно-тренировочную деятельность на своей территории из-за действий НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T22:14
2022-01-10T22:14
2022-01-10T22:14
в мире
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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. России приходится усиливать учебно-тренировочную деятельность на своей территории из-за действий НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Все вот это (действия НАТО - ред.) в совокупности не оставляет другого выбора нам кроме как усиливать учебно-тренировочную деятельность на нашей территории", - заявил он по итогам российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.
https://ria.ru/20220110/ryabkov-1767232329.html
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в мире, сергей рябков, нато, россия
Россия вынуждена усиливать учебно-тренировочную деятельность из-за НАТО
Рябков: Россия вынуждена усиливать учебно-тренировочную деятельность из-за действий НАТО