https://ria.ru/20220110/usilenie-1767244315.html

Россия вынуждена усиливать учебно-тренировочную деятельность из-за НАТО

Россия вынуждена усиливать учебно-тренировочную деятельность из-за НАТО - РИА Новости, 10.01.2022

Россия вынуждена усиливать учебно-тренировочную деятельность из-за НАТО

России приходится усиливать учебно-тренировочную деятельность на своей территории из-за действий НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T22:14

2022-01-10T22:14

2022-01-10T22:14

в мире

сергей рябков

нато

россия

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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. России приходится усиливать учебно-тренировочную деятельность на своей территории из-за действий НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Все вот это (действия НАТО - ред.) в совокупности не оставляет другого выбора нам кроме как усиливать учебно-тренировочную деятельность на нашей территории", - заявил он по итогам российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220110/ryabkov-1767232329.html

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2022

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в мире, сергей рябков, нато, россия