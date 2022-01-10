https://ria.ru/20220110/uborka-1767228199.html

В Москве начали снегоуборку и противогололедную обработку улиц и тротуаров

В Москве начали снегоуборку и противогололедную обработку улиц и тротуаров - РИА Новости, 10.01.2022

В Москве начали снегоуборку и противогололедную обработку улиц и тротуаров

В Москве приступили к очистке от снега улиц, подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, сообщает комплекс городского... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T19:55

2022-01-10T19:55

2022-01-10T19:55

москва сегодня: мегаполис для жизни

снегопад в москве

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Москве приступили к очистке от снега улиц, подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале."Приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении.Также отмечается, что повсеместно ведутся работы по очистке от снега улиц и дворовых территорий, парковочных мест, межквартальных проездов.

https://ria.ru/20220110/snegopad-1767154205.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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