https://ria.ru/20220110/uborka-1767228199.html
В Москве начали снегоуборку и противогололедную обработку улиц и тротуаров
В Москве начали снегоуборку и противогололедную обработку улиц и тротуаров - РИА Новости, 10.01.2022
В Москве начали снегоуборку и противогололедную обработку улиц и тротуаров
В Москве приступили к очистке от снега улиц, подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, сообщает комплекс городского... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T19:55
2022-01-10T19:55
2022-01-10T19:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
снегопад в москве
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597067676_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_de0f67db2425d1fc470d216ab96e6082.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Москве приступили к очистке от снега улиц, подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале."Приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении.Также отмечается, что повсеместно ведутся работы по очистке от снега улиц и дворовых территорий, парковочных мест, межквартальных проездов.
https://ria.ru/20220110/snegopad-1767154205.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597067676_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_b848e705c930e8b912d8de4e67ecf144.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снегопад в москве, москва, городское хозяйство москвы