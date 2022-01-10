https://ria.ru/20220110/turtsiya-1767240012.html

В Турции заявили о готовности содействовать урегулированию на Украине

В Турции заявили о готовности содействовать урегулированию на Украине - РИА Новости, 10.01.2022

В Турции заявили о готовности содействовать урегулированию на Украине

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в телефонной беседе с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T21:25

2022-01-10T21:25

2022-01-10T21:25

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АНКАРА, 10 янв – РИА Новости. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в телефонной беседе с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном заявил о готовности Анкары содействовать урегулированию украинского кризиса."В ходе беседы было заявлено, что украинский кризис должен быть урегулирован путем диалога и сотрудничества, а Турция готова всячески содействовать этому. Была подчеркнута важность, которую Турция придает защите территориальной целостности Украины", - передает в понедельник турецкий телеканал NTV.США и их союзники подозревают Россию в подготовке якобы "вторжения" на Украину и угрожают беспрецедентными санкциями в случае, если будут приведены в исполнение приписываемые ей замыслы. Ранее в среду госдепартамент США сообщил о звонке госсекретаря Энтони Блинкену президенту Украины Владимиру Зеленскому для обсуждения путей мирного урегулирования конфликта на востоке страны, а также предстоящих дипломатических контактов с Россией.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211224/voyna-1765385768.html

https://ria.ru/20211119/krym-1759731866.html

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в мире, киев, анкара, нато, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, россия