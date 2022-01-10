https://ria.ru/20220110/turtsiya-1767240012.html
В Турции заявили о готовности содействовать урегулированию на Украине
В Турции заявили о готовности содействовать урегулированию на Украине - РИА Новости, 10.01.2022
В Турции заявили о готовности содействовать урегулированию на Украине
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в телефонной беседе с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T21:25
2022-01-10T21:25
2022-01-10T21:25
в мире
киев
анкара
нато
энтони блинкен
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564924280_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8eaddae4463c6004f0778babe6de5ebc.jpg
АНКАРА, 10 янв – РИА Новости. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в телефонной беседе с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном заявил о готовности Анкары содействовать урегулированию украинского кризиса."В ходе беседы было заявлено, что украинский кризис должен быть урегулирован путем диалога и сотрудничества, а Турция готова всячески содействовать этому. Была подчеркнута важность, которую Турция придает защите территориальной целостности Украины", - передает в понедельник турецкий телеканал NTV.США и их союзники подозревают Россию в подготовке якобы "вторжения" на Украину и угрожают беспрецедентными санкциями в случае, если будут приведены в исполнение приписываемые ей замыслы. Ранее в среду госдепартамент США сообщил о звонке госсекретаря Энтони Блинкену президенту Украины Владимиру Зеленскому для обсуждения путей мирного урегулирования конфликта на востоке страны, а также предстоящих дипломатических контактов с Россией.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211224/voyna-1765385768.html
https://ria.ru/20211119/krym-1759731866.html
киев
анкара
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564924280_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f1c172f0004b2d4938b5a4c6b09c16f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, анкара, нато, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, россия
В Турции заявили о готовности содействовать урегулированию на Украине
Представитель Эрдогана Калын: Турция поддерживает территориальную целостность Украины