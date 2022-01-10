https://ria.ru/20220110/ssha-1767088551.html

Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 60 миллионов

Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 60 миллионов - РИА Новости, 10.01.2022

Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 60 миллионов

В США число заразившихся коронавирусом превысило 60 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T01:15

2022-01-10T01:15

2022-01-10T11:12

распространение коронавируса

в мире

сша

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В США число заразившихся коронавирусом превысило 60 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса.По его данным, в стране насчитывается уже 60 062 077 случаев COVID-19, более 837 тысяч человек скончались.Сейчас США переживают очередной подъем заболеваемости и ожидают дальнейшего осложнения ситуации с коронавирусом по мере распространения нового омикрон-штамма, который, как считается, отличается повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. Так, 4 января в Штатах выявили рекордное число заражений за сутки — более миллиона.Как прогнозирует главный американский инфекционист Энтони Фаучи, пика нынешняя волна может достичь в конце января.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 300 миллионов инфицированных, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Помимо США, наиболее сложная ситуация отмечается в Индии, Бразилии, Великобритании и России.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20220106/koronavirus-1766778766.html

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в мире, сша, коронавирус covid-19