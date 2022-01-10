Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220110/soya-1767093128.html
Торгпред заявил, что Россия не готова отменить все пошлины на сою для Китая
Торгпред заявил, что Россия не готова отменить все пошлины на сою для Китая - РИА Новости, 10.01.2022
Торгпред заявил, что Россия не готова отменить все пошлины на сою для Китая
Россия не готова отменять все заградительные экспортные пошлины на сою для Китая, но может рассмотреть отдельные случаи, заявил в интервью РИА Новости торговый... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T05:17
2022-01-10T05:17
экономика
китай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150699/62/1506996218_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_2a4a8cc5b353ae1ce260f69b79d182d3.jpg
ПЕКИН, 10 янв - РИА Новости, Анна Раткогло. Россия не готова отменять все заградительные экспортные пошлины на сою для Китая, но может рассмотреть отдельные случаи, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский.Он подчеркнул, что "в России тоже есть рынок сои, и мы имеем полное право так говорить и делать"."Китайская сторона также поднимала данный вопрос на межправительственной комиссии в этом году, поэтому можно говорить, что интерес есть. Но вопрос также в том, где взять трудовые ресурсы для выращивания сои на Дальнем Востоке. Поэтому, на наш взгляд, интересными выглядят высокотехнологичные предложения китайских компаний по работе на Дальнем Востоке, предполагающие максимальную роботизацию и автоматизацию выращивания сои", - добавил торгпред.Россия с 1 февраля 2021 года ввела пошлину на экспорт сои из страны за пределы ЕАЭС. Ставка пошлины по 30 июня 2021 года составляла 30% таможенной стоимости, но не менее 165 евро за тонну. Позже правительство РФ приняло постановление о снижении с 1 июля 2021 года ставки пошлины на экспорт сои до 20% от таможенной стоимости, но не менее чем 100 долларов за тонну, она будет действовать до 31 августа 2022 года включительно.
https://ria.ru/20211026/soya-1756270666.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150699/62/1506996218_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_edc90576676115f42d53f271222d7d13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, россия
05:17 10.01.2022
 
Торгпред заявил, что Россия не готова отменить все пошлины на сою для Китая

Торгпред Дахновский заявил, что Россия не готова отменить все пошлины на сою для Китая

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкКомбайн выгружает бобы во время уборки сои
Комбайн выгружает бобы во время уборки сои - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Комбайн выгружает бобы во время уборки сои
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 10 янв - РИА Новости, Анна Раткогло. Россия не готова отменять все заградительные экспортные пошлины на сою для Китая, но может рассмотреть отдельные случаи, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский.
"Соя - это один из основных продуктов питания в Китае. Сейчас по определенным проектам в данной сфере ведутся переговоры. Когда мы ввели заградительные экспортные пошлины в связи с дефицитом продукции, в Китае просили нас эти пошлины снять. И мы тогда сказали, что готовы рассматривать этот вопрос, но не в общем и целом, а только применительно к случаям совместных предприятий, то есть если китайская сторона, например, инвестирует в какое-то предприятие по выращиванию сои на Дальнем Востоке с целью поставок ее в Китай", - заявил Дахновский.
Он подчеркнул, что "в России тоже есть рынок сои, и мы имеем полное право так говорить и делать".
"Китайская сторона также поднимала данный вопрос на межправительственной комиссии в этом году, поэтому можно говорить, что интерес есть. Но вопрос также в том, где взять трудовые ресурсы для выращивания сои на Дальнем Востоке. Поэтому, на наш взгляд, интересными выглядят высокотехнологичные предложения китайских компаний по работе на Дальнем Востоке, предполагающие максимальную роботизацию и автоматизацию выращивания сои", - добавил торгпред.
Россия с 1 февраля 2021 года ввела пошлину на экспорт сои из страны за пределы ЕАЭС. Ставка пошлины по 30 июня 2021 года составляла 30% таможенной стоимости, но не менее 165 евро за тонну. Позже правительство РФ приняло постановление о снижении с 1 июля 2021 года ставки пошлины на экспорт сои до 20% от таможенной стоимости, но не менее чем 100 долларов за тонну, она будет действовать до 31 августа 2022 года включительно.
Уборка сои - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября 2021, 12:00Россия-Китай: Главное
Китайцы засеяли амурской соей в Сюнькэ около полутора тысяч гектаров
 
ЭкономикаКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41На Камчатке открыли новый минерал
01:39КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
01:34Россия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в Раде
01:28Постпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесцениться
01:19СМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализации
01:17Глава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с Россией
01:15Брокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рубли
01:09Глава Саксонии заявил о зависимости от российского газа
00:39В США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИ
00:22В Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в Женеве
00:00Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализовали
23:55Псаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в Женеве
23:55Умер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены
23:54Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан России
23:48Госдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБ
23:42Госдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениям
23:31США не проводят параллели между Казахстаном и Украиной
23:28США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТО
23:25Метрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face Pay
23:25Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией
Лента новостейМолния
На Камчатке открыли новый минералКНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моряРоссия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в РадеПостпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесценитьсяСМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализацииГлава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с РоссиейБрокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рублиГлава Саксонии заявил о зависимости от российского газаВ США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИВ Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в ЖеневеПожар в многоквартирном доме в Ялте локализовалиПсаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в ЖеневеУмер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан РоссииГосдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБГосдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениямСША не проводят параллели между Казахстаном и Украиной США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТОМетрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face PayБайдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией