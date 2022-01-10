Торгпред заявил, что Россия не готова отменить все пошлины на сою для Китая
Торгпред Дахновский заявил, что Россия не готова отменить все пошлины на сою для Китая
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"Соя - это один из основных продуктов питания в Китае. Сейчас по определенным проектам в данной сфере ведутся переговоры. Когда мы ввели заградительные экспортные пошлины в связи с дефицитом продукции, в Китае просили нас эти пошлины снять. И мы тогда сказали, что готовы рассматривать этот вопрос, но не в общем и целом, а только применительно к случаям совместных предприятий, то есть если китайская сторона, например, инвестирует в какое-то предприятие по выращиванию сои на Дальнем Востоке с целью поставок ее в Китай", - заявил Дахновский.
Он подчеркнул, что "в России тоже есть рынок сои, и мы имеем полное право так говорить и делать".
"Китайская сторона также поднимала данный вопрос на межправительственной комиссии в этом году, поэтому можно говорить, что интерес есть. Но вопрос также в том, где взять трудовые ресурсы для выращивания сои на Дальнем Востоке. Поэтому, на наш взгляд, интересными выглядят высокотехнологичные предложения китайских компаний по работе на Дальнем Востоке, предполагающие максимальную роботизацию и автоматизацию выращивания сои", - добавил торгпред.
Россия с 1 февраля 2021 года ввела пошлину на экспорт сои из страны за пределы ЕАЭС. Ставка пошлины по 30 июня 2021 года составляла 30% таможенной стоимости, но не менее 165 евро за тонну. Позже правительство РФ приняло постановление о снижении с 1 июля 2021 года ставки пошлины на экспорт сои до 20% от таможенной стоимости, но не менее чем 100 долларов за тонну, она будет действовать до 31 августа 2022 года включительно.