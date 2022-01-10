https://ria.ru/20220110/soya-1767093128.html

Торгпред заявил, что Россия не готова отменить все пошлины на сою для Китая

Торгпред заявил, что Россия не готова отменить все пошлины на сою для Китая - РИА Новости, 10.01.2022

Торгпред заявил, что Россия не готова отменить все пошлины на сою для Китая

Россия не готова отменять все заградительные экспортные пошлины на сою для Китая, но может рассмотреть отдельные случаи, заявил в интервью РИА Новости торговый... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T05:17

2022-01-10T05:17

2022-01-10T05:17

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китай

россия

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ПЕКИН, 10 янв - РИА Новости, Анна Раткогло. Россия не готова отменять все заградительные экспортные пошлины на сою для Китая, но может рассмотреть отдельные случаи, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский.Он подчеркнул, что "в России тоже есть рынок сои, и мы имеем полное право так говорить и делать"."Китайская сторона также поднимала данный вопрос на межправительственной комиссии в этом году, поэтому можно говорить, что интерес есть. Но вопрос также в том, где взять трудовые ресурсы для выращивания сои на Дальнем Востоке. Поэтому, на наш взгляд, интересными выглядят высокотехнологичные предложения китайских компаний по работе на Дальнем Востоке, предполагающие максимальную роботизацию и автоматизацию выращивания сои", - добавил торгпред.Россия с 1 февраля 2021 года ввела пошлину на экспорт сои из страны за пределы ЕАЭС. Ставка пошлины по 30 июня 2021 года составляла 30% таможенной стоимости, но не менее 165 евро за тонну. Позже правительство РФ приняло постановление о снижении с 1 июля 2021 года ставки пошлины на экспорт сои до 20% от таможенной стоимости, но не менее чем 100 долларов за тонну, она будет действовать до 31 августа 2022 года включительно.

https://ria.ru/20211026/soya-1756270666.html

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экономика, китай, россия