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Москву после сильного снегопада убирают 12 тысяч машин и 90 тысяч рабочих
Москву после сильного снегопада убирают 12 тысяч машин и 90 тысяч рабочих - РИА Новости, 10.01.2022
Москву после сильного снегопада убирают 12 тысяч машин и 90 тысяч рабочих
В уборке снега в Москве после сильного снегопада задействованы около 12 тысяч единиц техники и более 90 тысяч рабочих, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T13:07
2022-01-10T15:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
снегопад в москве
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В уборке снега в Москве после сильного снегопада задействованы около 12 тысяч единиц техники и более 90 тысяч рабочих, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что с началом снегопада коммунальщики приступили к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяется по мере выпадения снега.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы."В течение светового дня проводятся работы по очистке от снега и наледи кровель и выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра призвал горожан из-за продолжающегося снегопада по возможности отменить поездки на личном транспорте, а если они необходимы, то быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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снегопад в москве, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
13:07 10.01.2022 (обновлено: 15:26 10.01.2022)
 

Москву после сильного снегопада убирают 12 тысяч машин и 90 тысяч рабочих

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУборка снега на Красной площади в Москве
Уборка снега на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Уборка снега на Красной площади в Москве
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В уборке снега в Москве после сильного снегопада задействованы около 12 тысяч единиц техники и более 90 тысяч рабочих, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе второй день продолжается снегопад, за минувшие сутки прирост снега в отдельных районах составил до 8 сантиметров, до конца дня ожидаем еще порядка 6 сантиметров. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, идут мероприятия по уборке города от выпавшего снега, в первую очередь ведется непрерывная очистка ключевых транспортных магистралей, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта, машин скорой помощи, оперативных и аварийных служб",- сообщил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что с началом снегопада коммунальщики приступили к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяется по мере выпадения снега.
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"В настоящее время в работах по уборке снега задействованы свыше 90 тысяч рабочих, около 12 тысяч единиц техники, в том числе 10,6 тысячи единиц собственной и 1,3 тысячи единиц привлеченной. Для очистки дворовых территорий и пешеходных зон используются 43 тысячи мотоблоков. Собранный снег оперативно вывозится для утилизации на 56 снегосплавных пунктов, которые работают в круглосуточном режиме",- сообщил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы.
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"В течение светового дня проводятся работы по очистке от снега и наледи кровель и выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра призвал горожан из-за продолжающегося снегопада по возможности отменить поездки на личном транспорте, а если они необходимы, то быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСнегопад в МосквеМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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