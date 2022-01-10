13:07 10.01.2022 (обновлено: 15:26 10.01.2022)
Москву после сильного снегопада убирают 12 тысяч машин и 90 тысяч рабочих
Уборка снега на Красной площади в Москве
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В уборке снега в Москве после сильного снегопада задействованы около 12 тысяч единиц техники и более 90 тысяч рабочих, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе второй день продолжается снегопад, за минувшие сутки прирост снега в отдельных районах составил до 8 сантиметров, до конца дня ожидаем еще порядка 6 сантиметров. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, идут мероприятия по уборке города от выпавшего снега, в первую очередь ведется непрерывная очистка ключевых транспортных магистралей, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта, машин скорой помощи, оперативных и аварийных служб",- сообщил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что с началом снегопада коммунальщики приступили к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяется по мере выпадения снега.
"В настоящее время в работах по уборке снега задействованы свыше 90 тысяч рабочих, около 12 тысяч единиц техники, в том числе 10,6 тысячи единиц собственной и 1,3 тысячи единиц привлеченной. Для очистки дворовых территорий и пешеходных зон используются 43 тысячи мотоблоков. Собранный снег оперативно вывозится для утилизации на 56 снегосплавных пунктов, которые работают в круглосуточном режиме",- сообщил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы.
Вчера, 08:31Москвичам пообещали 35-сантиметровые сугробы
"В течение светового дня проводятся работы по очистке от снега и наледи кровель и выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра призвал горожан из-за продолжающегося снегопада по возможности отменить поездки на личном транспорте, а если они необходимы, то быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.