https://ria.ru/20220110/snegopad-1767154205.html

Москву после сильного снегопада убирают 12 тысяч машин и 90 тысяч рабочих

Москву после сильного снегопада убирают 12 тысяч машин и 90 тысяч рабочих - РИА Новости, 10.01.2022

Москву после сильного снегопада убирают 12 тысяч машин и 90 тысяч рабочих

В уборке снега в Москве после сильного снегопада задействованы около 12 тысяч единиц техники и более 90 тысяч рабочих, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T13:07

2022-01-10T13:07

2022-01-10T15:26

москва сегодня: мегаполис для жизни

снегопад в москве

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В уборке снега в Москве после сильного снегопада задействованы около 12 тысяч единиц техники и более 90 тысяч рабочих, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что с началом снегопада коммунальщики приступили к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяется по мере выпадения снега.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы."В течение светового дня проводятся работы по очистке от снега и наледи кровель и выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра призвал горожан из-за продолжающегося снегопада по возможности отменить поездки на личном транспорте, а если они необходимы, то быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20220109/sneg-1767083280.html

https://ria.ru/20220110/moskva-1767101409.html

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