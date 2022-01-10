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Слуцкий прокомментировал переговоры России и США по безопасности
Слуцкий прокомментировал переговоры России и США по безопасности - РИА Новости, 10.01.2022
Слуцкий прокомментировал переговоры России и США по безопасности
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя переговоры в Женеве между Россией и США, заявил, что, судя по заявлениям представителя РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T21:02
2022-01-10T21:02
в мире
сша
вашингтон (город)
сергей рябков
госдума рф
обсе
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя переговоры в Женеве между Россией и США, заявил, что, судя по заявлениям представителя Вашингтона, США все еще не осознают серьезность и комплексность предложений РФ по глобальной безопасности, но положительным итогом диалога является подтверждение недопустимости развязывания ядерной войны."Судя по заявлениям американской стороны, Вашингтон все еще не до конца осознает серьезность и комплексность российских предложений по глобальной безопасности. Но, как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию в Женеве, есть база и поиск баланса интересов возможен", - заявил Слуцкий журналистам.По его словам, в первом раунде переговоров прорыва пока не случилось, но "все проблемы обозначены и вещи названы своими именами"."Говорить конкретно о результативности, очевидно, возможно будет после заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе и встречи по линии ОБСЕ в Вене", - продолжил депутат.По его словам, российская сторона, в свою очередь, снова и вполне конкретно обозначила границы и "красные линии"."Среди них - нерасширение НАТО на сопредельные с РФ государства, прежде всего Украину. И это императив… От того, насколько глубоко именно западные партнеры будут настроены на компромиссы, зависят вопросы общемировой безопасности. Россия никому не позволит себя шантажировать и обманывать дальше на голубом глазу", - отметил глава комитета.Позитивным итогом, по словам Слуцкого, является подтверждение о недопустимости развязывания ядерной войны, "победителей в которой просто быть не может".Встреча представителей РФ и США по гарантиям безопасности проходила в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил по ее итогам, что общее направление возможных будущих переговоров России и США по гарантиям безопасности определить сложно, так как в их рамках рассматривается крайне сложный комплекс вопросов. Делегацию США на данных переговорах возглавляла первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
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в мире, сша, вашингтон (город), сергей рябков, госдума рф, обсе, леонид слуцкий (политик), россия
21:02 10.01.2022
 
Слуцкий прокомментировал переговоры России и США по безопасности

Слуцкий о переговорах в Женеве: США все еще не осознают серьезность предложений России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя переговоры в Женеве между Россией и США, заявил, что, судя по заявлениям представителя Вашингтона, США все еще не осознают серьезность и комплексность предложений РФ по глобальной безопасности, но положительным итогом диалога является подтверждение недопустимости развязывания ядерной войны.
"Судя по заявлениям американской стороны, Вашингтон все еще не до конца осознает серьезность и комплексность российских предложений по глобальной безопасности. Но, как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию в Женеве, есть база и поиск баланса интересов возможен", - заявил Слуцкий журналистам.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
20:55
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По его словам, в первом раунде переговоров прорыва пока не случилось, но "все проблемы обозначены и вещи названы своими именами".
"Говорить конкретно о результативности, очевидно, возможно будет после заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе и встречи по линии ОБСЕ в Вене", - продолжил депутат.
По его словам, российская сторона, в свою очередь, снова и вполне конкретно обозначила границы и "красные линии".
"Среди них - нерасширение НАТО на сопредельные с РФ государства, прежде всего Украину. И это императив… От того, насколько глубоко именно западные партнеры будут настроены на компромиссы, зависят вопросы общемировой безопасности. Россия никому не позволит себя шантажировать и обманывать дальше на голубом глазу", - отметил глава комитета.
Позитивным итогом, по словам Слуцкого, является подтверждение о недопустимости развязывания ядерной войны, "победителей в которой просто быть не может".
Встреча представителей РФ и США по гарантиям безопасности проходила в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил по ее итогам, что общее направление возможных будущих переговоров России и США по гарантиям безопасности определить сложно, так как в их рамках рассматривается крайне сложный комплекс вопросов. Делегацию США на данных переговорах возглавляла первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
 
В миреСШАВашингтон (город)Сергей РябковГосдума РФОБСЕЛеонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
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