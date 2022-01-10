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"Шедевр": чем Россия восхитила японцев

Японцев восхитил российский вертолет-"шедевр" - РИА Новости, 10.01.2022

"Шедевр": чем Россия восхитила японцев

Новый российский Ми-171А3 является дальнейшим развитием вертолет-"шедевра" серии Ми-8, пишет японское издание Traffic News. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T00:52

2022-01-10T00:52

2022-01-10T00:52

в мире

япония

ми-171

ми-8

ми-17

газпром

россия

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Новый российский Ми-171А3 является дальнейшим развитием вертолет-"шедевра" серии Ми-8, пишет японское издание Traffic News.Как напоминает автор статьи, первый полет новой машины успешно прошел 31 декабря. "Ми-171А3 — новейшая модель вертолета-шедевра серии Ми-8 (военная классификация НАТО —Hip-B), впервые показанная на авиасалоне МАКС-2021, проходившем в Москве, столице России, в прошлом году", - сообщает Traffic News.Отмечается, что базовый Ми-8 поднялся в воздух еще в июле 1961 года, а его экспортная версия Ми-17 поступила в производство в 1981 году. При этом Ми-17 и его варианты используются примерно в 20 странах мира, подчеркивает издание.Что касается Ми-171А3, то корпорация "Газпром" уже приняла решение о покупке вертолета, а поставка первых серийных машин запланирована на этот год, указывает автор.Пользователи в комментариях также рассказали о своих впечатлениях от серии Ми-8."Это очень универсальный вертолет, сравнимый с западной моделью UH-1… Есть данные о том, что эксплуатировался он и в Японии, сведений о больших технических проблемах с ним не поступало. Одним из достоинств машины является то, что он заслужил положительные оценки низкой стоимостью обслуживания", - написал KIX."Когда я работал в компании Aero Asahi, я несколько раз летал на Ми-8PA, купленном через торговую фирму Morikawa Shoji. Тогда она участвовала в перевозке грузов на лесозаготовки кедра в префектуре Акита. На Ми-8 я испытал весьма тревожное чувство, которого не испытывал на других вертолетах, когда он надолго зависал над землей, поддерживаемый своим мощным пятилопастным винтом с длинными и стройными сильно изогнутыми лопастями", - рассказал cls."Поражает, как много в начале 60-х годов прошлого века появилось в мире прекрасных вертолетов… И все они имели превосходные конструкции и используются в течение удивительно долгого времени. Я думаю, это потрясающе. Возможно, эти машины будут летать в течение следующих 40 лет или около того. Удивительно будет видеть аппараты, которые к тому времени будут находиться в эксплуатации уже 100 лет", - указал ntakkie."Возникает впечатление, что в коммунистическом блоке было создано немало шедевров", - добавил SadaokaNorio.Ми-171А3 – первый вертолет отечественного производства, предназначенный в первую очередь для выполнения офшорных операций (перевозки пассажиров и грузов над морем). Он разработан в соответствии со стандартами Международной ассоциации производителей нефти и газа (IOGP). Вертолет отвечает повышенным требованиям по обеспечению безопасности полетов над водной поверхностью. Он, в частности, будет оснащен авариестойкой топливной системой, системой аварийного приводнения с автоматической активацией и спасательными плотами внешнего размещения.Вертолет будет выпускаться в двух конфигурациях. Первая – для перевозки до 24 пассажиров и грузов массой до 5 тонн. Вторая – для проведения поисково-спасательных операций, она будет дополнительно укомплектована специализированным оборудованием, в том числе медицинским.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211124/rostekh-1760532991.html

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в мире, япония, ми-171, ми-8, ми-17, газпром, россия