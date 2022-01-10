https://ria.ru/20220110/schet-1767189522.html

Пермяк украл 12 миллионов рублей с банковского счета умершего человека

Пермяк украл 12 миллионов рублей с банковского счета умершего человека - РИА Новости, 10.01.2022

Пермяк украл 12 миллионов рублей с банковского счета умершего человека

Пожилой мужчина из Перми пойдет под суд по делу о снятии 12 миллионов рублей в банках со счетов покойника по поддельному паспорту, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T16:13

2022-01-10T16:13

2022-01-10T16:13

происшествия

пермский край

пермь

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ПЕРМЬ, 10 янв - РИА Новости. Пожилой мужчина из Перми пойдет под суд по делу о снятии 12 миллионов рублей в банках со счетов покойника по поддельному паспорту, сообщает пресс-служба краевого ГУМВД.По данным ведомства, в 2020 году 61-летнему обвиняемому и его сообщникам стало известно, что в банках на счетах умершего человека хранятся крупные суммы денег и 181 тысяча акций, номинальной стоимостью свыше 38 миллионов рублей. Похитители решили их заполучить.По данным ГУМВД, для этого злоумышленники использовали поддельный паспорт с данными покойного клиента банков и фото обвиняемого. Пенсионер представлялся собственником денег и акций. Чтобы "запутать следы", похитители нашли человека, который по "липовой" доверенности имел право представлять интересы владельца акций и денежных средств в банках."Авантюристам" удалось получить в двух банках около 12 миллионов рублей, принадлежавших умершему пермяку. Попались фигуранты в процессе подготовки операции по присвоению акций покойного. Эти манипуляции привлекли внимание службы безопасности банка."В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд". — говорится в сообщении полиции. Уточняется, что подельники находятся под следствием, расследование их эпизодов еще не завершено.

https://ria.ru/20210205/krazha-1596104807.html

https://ria.ru/20211007/umershie-1753385977.html

пермский край

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происшествия, пермский край, пермь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)