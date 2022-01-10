20:55 10.01.2022 (обновлено: 22:11 10.01.2022)
Рябков вспомнил фильм со Шварценеггером, говоря об отношениях с Украиной
Замглавы МИД Рябков вспомнил боевик со Шварценеггером, говоря об отношениях с Украиной
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
ЖЕНЕВА, 10 янв – РИА Новости. Никаких планов "нападения" России на Украину нет, Москва не должна предоставлять никаких доказательств, подтверждающих это, а вправе уже сама потребовать их от американской стороны, постоянно вбрасывающей дезинформацию о российской "угрозе", заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он сравнил эту ситуацию с диалогом из криминального боевика "Красная жара" (Red Heat).
"Что касается доказательств с нашей стороны, это мне напоминает кадры из фильма с Арнольдом Шварценеггером ("Красная жара"), (герой которого) задавался вопросом "Какие ваши доказательства", - сказал он, отвечая на вопрос западных СМИ о том, как Россия может убедить США и НАТО, что не будет нападать на Украину.
В фильме 1988 года Шварценеггер сыграл советского милиционера Ивана Данко. В упомянутой сцене он отрывает ногу-протез у одного из представителей московской преступности и высыпает ее содержимое на пол с восклицанием "Кокаинум!".
"Понимаете, мы тысячу раз просили по многим вопросам американцев о доказательствах . В ответ или молчание, или ссылки на "вы и сами знаете, что делаете, и ничего доказывать не нужно. Наверное можно пойти по этому же пути и сказать "Не хотите на слово верить, и не надо". Скажу по-другому. Когда в 2014 году была довольно разогретая ситуация по Донбассу, еще существовал Договор по открытому небу. И были миссии над этими территориями. А сейчас все стыдливо молчат, кто ищет новых доказательств с нашей стороны, что тогда ничего не было найдено в плане опасного сосредоточения каких-то войск", - сказал он журналистам по итогам встречи РФ-США в Женеве.
"Сегодня мы имеем карты, которые то появляются в The Wall Street Journal, то в The New York Times. Они профессионально сделаны, но вы знаете, это дезинформация со стороны специализированных структур на Западе… Никаких планов, намерений или причин у России нападать на Украину нет", - резюмировал замминистра.
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