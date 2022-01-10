https://ria.ru/20220110/putin-1767155028.html

Планов по разговору Путина и Макрона пока нет, сообщил Песков

Планов по разговору Путина и Макрона пока нет, сообщил Песков - РИА Новости, 10.01.2022

Планов по разговору Путина и Макрона пока нет, сообщил Песков

Планов по разговору президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на неделе пока нет, но такие контакты оперативно согласовываются, заявил... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T13:11

2022-01-10T13:11

2022-01-10T13:18

политика

владимир путин

дмитрий песков

эммануэль макрон

россия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Планов по разговору президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на неделе пока нет, но такие контакты оперативно согласовываются, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока нет, но вы знаете, что уровень контактов и взаимодействия очень оперативный, очень высокий, поэтому очень быстро они согласовываются и появляются в графиках", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не планируются ли международные телефонные разговоры Путина и Макрона на текущей неделе.

https://ria.ru/20220105/makron-1766592365.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков, эммануэль макрон, россия