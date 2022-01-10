20:41 10.01.2022 (обновлено: 20:57 10.01.2022)
Россия обеспокоена возможными провокациями Украины, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: Россия обеспокоена возможными провокациями Украины
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в Женеве
ЖЕНЕВА, 10 янв – РИА Новости. Россия не собирается вторгаться на Украину и не считает, что описанная в СМИ угроза такого сценария может быть предметом торга с Западом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Россия не собирается вторгаться в Украину и таким образом, в этом нет предмета торгов", - заявил он, говоря о статье в газете New York Times о том, что Россия якобы хочет обменять свою "угрозу для Украины" на большую гибкость США и Запада в переговорах.
"Мы не ожидаем, что западные страны продемонстрируют гибкость по ряду наших предложений. У нас очень твердая позиция по основополагающим неотъемлемым требованиям, которые я так тщательно пытался объяснить американским коллегам", - сказал он журналистам по окончании переговоров с США по стратегической стабильности в Женеве.
Кроме того, Россия обеспокоена возможными совместными провокациями со стороны Киева и западных стран, которые могут привести к столкновениям, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы обеспокоены по поводу возможных намеренных провокаций со стороны отдельно Украины или совместных со странами Запада", - заявил он по итогам российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.
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