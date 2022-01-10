https://ria.ru/20220110/provokatsii-1767234305.html

Россия обеспокоена возможными провокациями Украины, заявил Рябков

Россия обеспокоена возможными провокациями Украины, заявил Рябков - РИА Новости, 10.01.2022

Россия обеспокоена возможными провокациями Украины, заявил Рябков

Россия не собирается вторгаться на Украину и не считает, что описанная в СМИ угроза такого сценария может быть предметом торга с Западом, заявил замглавы МИД РФ РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T20:41

2022-01-10T20:41

2022-01-10T20:57

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киев

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сша

женева (город)

сергей рябков

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ЖЕНЕВА, 10 янв – РИА Новости. Россия не собирается вторгаться на Украину и не считает, что описанная в СМИ угроза такого сценария может быть предметом торга с Западом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Россия не собирается вторгаться в Украину и таким образом, в этом нет предмета торгов", - заявил он, говоря о статье в газете New York Times о том, что Россия якобы хочет обменять свою "угрозу для Украины" на большую гибкость США и Запада в переговорах."Мы не ожидаем, что западные страны продемонстрируют гибкость по ряду наших предложений. У нас очень твердая позиция по основополагающим неотъемлемым требованиям, которые я так тщательно пытался объяснить американским коллегам", - сказал он журналистам по окончании переговоров с США по стратегической стабильности в Женеве.Кроме того, Россия обеспокоена возможными совместными провокациями со стороны Киева и западных стран, которые могут привести к столкновениям, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы обеспокоены по поводу возможных намеренных провокаций со стороны отдельно Украины или совместных со странами Запада", - заявил он по итогам российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220110/nato-1767214994.html

киев

россия

сша

женева (город)

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в мире, киев, россия, сша, женева (город), сергей рябков