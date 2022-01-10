https://ria.ru/20220110/priznanie-1767213699.html

В Киеве выразили опасение, что Россия признает ДНР и ЛНР после переговоров

В Киеве выразили опасение, что Россия признает ДНР и ЛНР после переговоров - РИА Новости, 10.01.2022

В Киеве выразили опасение, что Россия признает ДНР и ЛНР после переговоров

Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Егор Чернев считает, что... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T18:35

2022-01-10T18:35

2022-01-10T18:35

переговоры россия-нато

в мире

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сша

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совет россия-нато

донецкая народная республика

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КИЕВ, 10 янв - РИА Новости. Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Егор Чернев считает, что Москва может признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики в случае провальных переговоров с Вашингтоном.В понедельник в Женеве проходит встреча России и США в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ."Если переговоры между США и Россией окажутся провальными, Москва может признать независимость так называемых ЛНР и ДНР. Проект соответствующего постановления уже подготовлен и может быть рассмотрен в Госдуме в ближайшее время", - написал Чернев на своей странице в Facebook.При этом, по его словам, признание ДНР и ЛНР разрушит минские соглашения по урегулированию в Донбассе. Такие действия, по мнению депутата, дадут возможность России помогать самопровозглашенным республикам, что "полностью дестабилизирует ситуацию в Украине и Европе".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211201/peskov-1761633143.html

https://ria.ru/20211210/donbass-1763011426.html

https://ria.ru/20211214/ukraina-1763537715.html

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