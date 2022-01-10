https://ria.ru/20220110/privatizatsiya-1767184028.html

Миронов попросил проверить законность приватизации госпредприятий в 1990-е

Миронов попросил проверить законность приватизации госпредприятий в 1990-е - РИА Новости, 10.01.2022

Миронов попросил проверить законность приватизации госпредприятий в 1990-е

Председатель думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов сообщил, что обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T15:42

2022-01-10T15:42

2022-01-10T15:42

общество

генеральная прокуратура рф

госдума рф

сергей миронов

россия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Председатель думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов сообщил, что обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить законность приватизации государственных предприятий в 1992–1996 годах.Парламентарий отметил, что поводом для обращения стала ситуация вокруг Соликамского магниевого завода (Пермский край), законность приватизации которого поставили под сомнение в главном надзорном ведомстве страны."По мнению Генпрокуратуры, с учетом того, что Соликамский магниевый завод занимается переработкой редкоземельных материалов и радиоактивных элементов, разрешить приватизацию должно было правительство Российской Федерации, а не региональные органы власти. Данная ситуация подтверждает, что не исключены случаи незаконной приватизации и других предприятиях страны", - добавил он.

https://ria.ru/20211210/shokhin-1763166731.html

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общество, генеральная прокуратура рф, госдума рф, сергей миронов, россия