Миронов попросил проверить законность приватизации госпредприятий в 1990-е
Глава эсеров Миронов попросил проверить законность приватизации госпредприятий в 1990-е
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Председатель думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов сообщил, что обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить законность приватизации государственных предприятий в 1992–1996 годах.
"Направил письмо на имя генерального прокурора Игоря Краснова. Призываю руководство надзорного ведомства дать указание повести проверку законности приватизации государственных предприятий в 1992–1996 годах", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что поводом для обращения стала ситуация вокруг Соликамского магниевого завода (Пермский край), законность приватизации которого поставили под сомнение в главном надзорном ведомстве страны.
"По мнению Генпрокуратуры, с учетом того, что Соликамский магниевый завод занимается переработкой редкоземельных материалов и радиоактивных элементов, разрешить приватизацию должно было правительство Российской Федерации, а не региональные органы власти. Данная ситуация подтверждает, что не исключены случаи незаконной приватизации и других предприятиях страны", - добавил он.
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