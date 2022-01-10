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Традиционная итоговая пресс-конференция Лаврова пройдет 14 января
Традиционная итоговая пресс-конференция Лаврова пройдет 14 января - РИА Новости, 10.01.2022
Традиционная итоговая пресс-конференция Лаврова пройдет 14 января
Традиционная итоговая пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова пройдёт 14 января в "гибридном формате", сообщили в понедельник в российском дипведомстве. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T19:00
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политика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Традиционная итоговая пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова пройдёт 14 января в "гибридном формате", сообщили в понедельник в российском дипведомстве."14 января в Пресс-центре МИД России состоится пресс-конференция (в гибридном формате) Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 г.", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского дипведомства.
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политика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
19:00 10.01.2022 (обновлено: 19:07 10.01.2022)
 
Традиционная итоговая пресс-конференция Лаврова пройдет 14 января

Традиционная итоговая пресс-конференция Лаврова пройдет 14 января в гибридном формате

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Традиционная итоговая пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова пройдёт 14 января в "гибридном формате", сообщили в понедельник в российском дипведомстве.
"14 января в Пресс-центре МИД России состоится пресс-конференция (в гибридном формате) Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 г.", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского дипведомства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
18:59
СМИ: Боррель инициировал "отдельный прямой диалог" с Лавровым
 
ПолитикаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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