https://ria.ru/20220110/press-konferentsiya-1767218751.html

Традиционная итоговая пресс-конференция Лаврова пройдет 14 января

Традиционная итоговая пресс-конференция Лаврова пройдет 14 января - РИА Новости, 10.01.2022

Традиционная итоговая пресс-конференция Лаврова пройдет 14 января

Традиционная итоговая пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова пройдёт 14 января в "гибридном формате", сообщили в понедельник в российском дипведомстве. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T19:00

2022-01-10T19:00

2022-01-10T19:07

политика

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Традиционная итоговая пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова пройдёт 14 января в "гибридном формате", сообщили в понедельник в российском дипведомстве."14 января в Пресс-центре МИД России состоится пресс-конференция (в гибридном формате) Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 г.", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского дипведомства.

https://ria.ru/20220110/dialog-1767218549.html

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политика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров