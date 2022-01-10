https://ria.ru/20220110/prepyatstviya-1767163809.html
ДНР обвинила Украину в создании препятствий работе ОБСЕ
ДНР обвинила Украину в создании препятствий работе ОБСЕ - РИА Новости, 10.01.2022
ДНР обвинила Украину в создании препятствий работе ОБСЕ
Украинские силовики препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в Народной... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T13:52
2022-01-10T13:52
2022-01-10T15:08
в мире
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торецк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Украинские силовики препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."Украинская сторона продолжает блокировать работу БПЛА ОБСЕ", — сказал представитель ведомства.По его словам, силовики при помощи средств радиоэлектронной борьбы подавляли сигналы беспилотников в районе подконтрольного Киеву города Торецк — это делается для того, чтобы наблюдатели ОБСЕ не обнаружили технику и вооружение, размещенные у линии соприкосновения в нарушение Минских соглашений. С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. За нарушение грозит дисциплинарная ответственность. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта, однако его стороны постоянно обвиняют друг друга в обстрелах.
https://ria.ru/20220110/gorlovka-1767162580.html
https://ria.ru/20220110/obstrel-1767124031.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, смм обсе, торецк, ситуация в днр и лнр
13:52 10.01.2022 (обновлено: 15:08 10.01.2022)
ДНР обвинила Украину в создании препятствий работе ОБСЕ
Народная милиция ДНР обвинила украинских силовиков в создании препятствий работе ОБСЕ