https://ria.ru/20220110/prepyatstviya-1767163809.html

ДНР обвинила Украину в создании препятствий работе ОБСЕ

ДНР обвинила Украину в создании препятствий работе ОБСЕ - РИА Новости, 10.01.2022

ДНР обвинила Украину в создании препятствий работе ОБСЕ

Украинские силовики препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в Народной... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T13:52

2022-01-10T13:52

2022-01-10T15:08

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ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Украинские силовики препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."Украинская сторона продолжает блокировать работу БПЛА ОБСЕ", — сказал представитель ведомства.По его словам, силовики при помощи средств радиоэлектронной борьбы подавляли сигналы беспилотников в районе подконтрольного Киеву города Торецк — это делается для того, чтобы наблюдатели ОБСЕ не обнаружили технику и вооружение, размещенные у линии соприкосновения в нарушение Минских соглашений. С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. За нарушение грозит дисциплинарная ответственность. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта, однако его стороны постоянно обвиняют друг друга в обстрелах.

https://ria.ru/20220110/gorlovka-1767162580.html

https://ria.ru/20220110/obstrel-1767124031.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

торецк

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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, смм обсе, торецк, ситуация в днр и лнр