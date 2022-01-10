https://ria.ru/20220110/povestka-1767239742.html
Рябков заявил об отсутствии утвержденной повестки дня перед встречей с НАТО
Рябков заявил об отсутствии утвержденной повестки дня перед встречей с НАТО - РИА Новости, 10.01.2022
Рябков заявил об отсутствии утвержденной повестки дня перед встречей с НАТО
Россия едет в Брюссель на встречу Совета Россия-НАТО без согласованной повестки дня, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T21:24
2022-01-10T21:24
2022-01-10T21:24
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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Россия едет в Брюссель на встречу Совета Россия-НАТО без согласованной повестки дня, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Что касается работы по линии Россия-НАТО, то там заседаний Совета Россия-НАТО не проводились с 2019 года в силу невозможности для нас согласовать общеприемлемую повестку дня. Мы и сейчас, как я понимаю, если я не отстал от жизни, едем в Брюссель без согласованной повестки дня", - сказал Рябков по итогам консультаций с США.
https://ria.ru/20220110/nato-1767232718.html
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в мире, сша, сергей рябков, нато, брюссель, совет россия-нато, россия
Рябков заявил об отсутствии утвержденной повестки дня перед встречей с НАТО
Замглавы МИД Рябков сообщил об отсутствии согласованной повестки дня перед встречей с НАТО