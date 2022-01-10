https://ria.ru/20220110/povestka-1767239742.html

Рябков заявил об отсутствии утвержденной повестки дня перед встречей с НАТО

Рябков заявил об отсутствии утвержденной повестки дня перед встречей с НАТО - РИА Новости, 10.01.2022

Рябков заявил об отсутствии утвержденной повестки дня перед встречей с НАТО

Россия едет в Брюссель на встречу Совета Россия-НАТО без согласованной повестки дня, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T21:24

2022-01-10T21:24

2022-01-10T21:24

в мире

сша

сергей рябков

нато

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совет россия-нато

россия

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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Россия едет в Брюссель на встречу Совета Россия-НАТО без согласованной повестки дня, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Что касается работы по линии Россия-НАТО, то там заседаний Совета Россия-НАТО не проводились с 2019 года в силу невозможности для нас согласовать общеприемлемую повестку дня. Мы и сейчас, как я понимаю, если я не отстал от жизни, едем в Брюссель без согласованной повестки дня", - сказал Рябков по итогам консультаций с США.

https://ria.ru/20220110/nato-1767232718.html

сша

брюссель

россия

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2022

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в мире, сша, сергей рябков, нато, брюссель, совет россия-нато, россия