https://ria.ru/20220110/pokushenie-1767136713.html
Житель Кирова пытался задушить таксиста
Житель Кирова пытался задушить таксиста - РИА Новости, 10.01.2022
Житель Кирова пытался задушить таксиста
Уголовное дело о покушении на убийство водителя такси возбуждено в отношении жителя Кирова, сообщает следственное управление СК России по Кировской области. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T11:49
2022-01-10T11:49
2022-01-10T12:03
происшествия
кировская область
следственный комитет россии (ск рф)
киров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 янв — РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство водителя такси возбуждено в отношении жителя Кирова, сообщает следственное управление СК России по Кировской области.По версии следствия, 7 января 21-летний мужчина вызвал такси к одному из домов на улице Мостовицкой города Кирова. Находясь в автомобиле такси на заднем сидении, он накинул веревку на шею 34-летнего водителя. Пострадавший оказал активное сопротивление, после чего подозреваемый выбежал из автомобиля и скрылся с места преступления."Впоследствии его местонахождение было установлено, мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (статья 105 УК России). Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", — говорится в сообщении регионального СУСК.Следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего и мотивы преступления. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20210523/ubiystvo-1733572616.html
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происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), киров, россия
11:49 10.01.2022 (обновлено: 12:03 10.01.2022)
Житель Кирова пытался задушить таксиста
В Кирове задержали местного жителя, пытавшегося задушить водителя такси