https://ria.ru/20220110/pokushenie-1767136713.html

Житель Кирова пытался задушить таксиста

Житель Кирова пытался задушить таксиста - РИА Новости, 10.01.2022

Житель Кирова пытался задушить таксиста

Уголовное дело о покушении на убийство водителя такси возбуждено в отношении жителя Кирова, сообщает следственное управление СК России по Кировской области. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T11:49

2022-01-10T11:49

2022-01-10T12:03

происшествия

кировская область

следственный комитет россии (ск рф)

киров

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 янв — РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство водителя такси возбуждено в отношении жителя Кирова, сообщает следственное управление СК России по Кировской области.По версии следствия, 7 января 21-летний мужчина вызвал такси к одному из домов на улице Мостовицкой города Кирова. Находясь в автомобиле такси на заднем сидении, он накинул веревку на шею 34-летнего водителя. Пострадавший оказал активное сопротивление, после чего подозреваемый выбежал из автомобиля и скрылся с места преступления."Впоследствии его местонахождение было установлено, мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (статья 105 УК России). Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", — говорится в сообщении регионального СУСК.Следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего и мотивы преступления. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20210523/ubiystvo-1733572616.html

https://ria.ru/20210810/ubiystvo-1745161228.html

кировская область

киров

россия

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происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), киров, россия