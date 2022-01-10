https://ria.ru/20220110/pokhischenie-1767206708.html

В Орле бизнесмен пойдет под суд за похищение, совершенное 16 лет назад

В Орле бизнесмен пойдет под суд за похищение, совершенное 16 лет назад - РИА Новости, 10.01.2022

В Орле бизнесмен пойдет под суд за похищение, совершенное 16 лет назад

Суд рассмотрит уголовное дело о похищении человека, совершенном 16 лет назад, в котором обвиняется известный в Орле бизнесмен, более четырех лет находившийся в... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T17:55

2022-01-10T17:55

2022-01-10T17:55

происшествия

орел

орловская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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БРЯНСК, 10 янв – РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело о похищении человека, совершенном 16 лет назад, в котором обвиняется известный в Орле бизнесмен, более четырех лет находившийся в международном розыске, сообщает СУСК РФ по Орловской области."Следственными органами СК РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Орловской области в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п.п. "в", "з" ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека). Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в СУСК, обвиняемый – в прошлом известный в Орле бизнесмен Михаил Кирюхин. Следствие установило, что в 2006 году он выявил недостачу товарно-материальных ценностей на принадлежащем ему складе на сумму более одного миллиона рублей. После чего, заподозрив одного из работников склада в причастности к этому, похитил его, угрожал применением насилия, опасного для жизни и здоровья, поместил его в кузов грузового автомобиля, а затем в подвальное помещение одного из жилых домов. По данным следствия, обвиняемый держал потерпевшего в подвале без воды и еды двое суток, пока не добился от него необходимой информации.Кроме того, в 2013-2014 годах обвиняемый ввел в заблуждение своего знакомого, получил от него более 89 миллионов рублей, которые обратил в свою пользу.После совершения преступлений он скрылся от следствия и больше четырех лет находился в международном розыске. В апреле 2021 года совместными усилиями следователей и оперативных сотрудников его местонахождение было установлено, он был заключен под стражу.

https://ria.ru/20211223/pokhischenie-1765055312.html

https://ria.ru/20220105/pokhischenie-1766600267.html

орел

орловская область

россия

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происшествия, орел, орловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия